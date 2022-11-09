рф и Китай договорились проинвестировать совместные проекты на 1,3 миллиарда долларов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

рф и Китай договорились проинвестировать совместные проекты на 1,3 миллиарда долларов

Мир
45
рф и Китай договорились проинвестировать совместные проекты на 1,3 миллиарда долларов
рф и Китай договорились проинвестировать совместные проекты на 1,3 миллиарда долларов
Представители рф и Китая договорились о выделении 1,3 млрд долларов на новые проекты.
Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на сообщение Минэкономразвития рф.
О выделении 1,3 млрд. долларов договорились на заседании межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству.
Все инвестиционные проекты были предложены россией.
Заместитель председателя Госкомитета КНР по развитию и реформе Линь Няньсю заявил, что российско-китайское инвестиционное сотрудничество имеет тенденции роста, «несмотря на негативное влияние пандемии и сложную международную обстановку».
«Согласно китайской статистике, за первые восемь месяцев 2022 года инвестиции Китая в Россию составили $450 млн, увеличившись на 150% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — заявил представитель Китая.
На заседании межправительственной комиссии был подписан меморандум о дальнейшем укреплении инвестиционного сотрудничества.
«Работа, в частности, будет проведена в сферах новой энергетики, высокотехнологичных отраслей экономики и в области инфраструктурного развития. По словам заместителя министра экономразвития россии Владимира Ильичева, россия и Китай за последние годы приумножили количество совместных проектов и планируют обеспечивать их дальнейший рост», — говорится в сообщении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.