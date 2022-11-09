рф и Китай договорились проинвестировать совместные проекты на 1,3 миллиарда долларов — Finance.ua

рф и Китай договорились проинвестировать совместные проекты на 1,3 миллиарда долларов
Представители рф и Китая договорились о выделении 1,3 млрд долларов на новые проекты.
Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на сообщение Минэкономразвития рф.
О выделении 1,3 млрд. долларов договорились на заседании межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству.
Все инвестиционные проекты были предложены россией.
Заместитель председателя Госкомитета КНР по развитию и реформе Линь Няньсю заявил, что российско-китайское инвестиционное сотрудничество имеет тенденции роста, «несмотря на негативное влияние пандемии и сложную международную обстановку».
«Согласно китайской статистике, за первые восемь месяцев 2022 года инвестиции Китая в Россию составили $450 млн, увеличившись на 150% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — заявил представитель Китая.
На заседании межправительственной комиссии был подписан меморандум о дальнейшем укреплении инвестиционного сотрудничества.
«Работа, в частности, будет проведена в сферах новой энергетики, высокотехнологичных отраслей экономики и в области инфраструктурного развития. По словам заместителя министра экономразвития россии Владимира Ильичева, россия и Китай за последние годы приумножили количество совместных проектов и планируют обеспечивать их дальнейший рост», — говорится в сообщении.
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