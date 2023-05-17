рф и Иран построят железнодорожный коридор, который будет конкурировать с Суэцким каналом — Finance.ua
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рф и Иран построят железнодорожный коридор, который будет конкурировать с Суэцким каналом

Мир
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Страна-агрессор рф и Иран 17 мая подписали соглашение о строительстве железнодорожного коридора, который будет конкурировать с Суэцким каналом как основной мировой торговый путь.
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что лидер рф владимир путин и его иранский коллега Эбрагим Раиси через видеосвязь наблюдали за подписанием соглашения о финансировании и строительстве иранской железнодорожной линии.
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Железная дорога Рашт-Астара рассматривается как важное звено в коридоре, предназначенном для соединения Индии, Ирана, россии, Азербайджана и других стран по железной дороге и по морю — маршрут, который, по словам российской стороны, может конкурировать с Суэцким каналом как основной мировой торговый путь.
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Кроме того, 162-километровая железная дорога вдоль побережья Каспийского моря поможет соединить русские порты на Балтийском море с иранскими портами в Индийском океане и Персидском заливе.
Как заявил лидер Ирана, это соглашение — важный и стратегический шаг в направлении сотрудничества между Тегераном и Москвой.
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Заметим, сотрудничество между россией и Ираном активизировалось после того, как рф попала под западные санкции из-за агрессии в Украине.
В обмен на иранские дроны россия помогает Ирану получить кибероружие, в частности, расширенные возможности цифрового наблюдения.
Тегеран также согласился предоставить Москве ракеты малой дальности и отправил танковые и артиллерийские снаряды на поле боя.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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