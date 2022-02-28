Результаты 2 дней работы Альфа-Банка Украина в условиях военного положения — Finance.ua

В рекордные сроки настроены все критические функции банка для обеспечения работы отделений, пополнения банкоматов наличными деньгами, проведения платежей корпоративных клиентов, бесперебойной работы онлайн сервисов цифрового банка Sense SupperApp при постоянных Doss-атаках.
1) Мужество работников, которые в сверхсложных условиях выходят на работу в отделение банка:
24 февраля работало 22 отделения по всей Украине;
25 февраля уже более 60 из 200 отделений;
2) Менее чем за сутки ИТ-департамента Альфа-Банка Украина была запущена функция пересчета помощи Вооруженным Силам Украины через цифровой банк Sense SupperApp.
Нужно всего несколько кликов: выбрать вкладку "Платежи"/"Помощь ВСУ". Нажимаем, вписываем сумму и отправляем.
Был разработан удобный шаблон для проведения платежа в один клик, настроена возможность перевода денег также с карты поддержки. Только через несколько дней клиенты банка через Sense сделали около 50 тысяч переводов на сумму 46 млн грн в поддержку Вооруженных Сил Украины.
3) Увеличены лимиты на перевод средств между клиентами Альфа-Банка Украина в Sense SuperApp (по номерам телефона, карты, счета).
Было 24 февраля:
50 тысяч грн. за одну операцию;
150 тысяч грн в сутки;
400 тысяч гривен в месяц.
Стало 25 февраля:
50 тысяч гривен на одну операцию;
500 тысяч гривен в сутки;
500 тысяч гривен в месяц.
4) Спасибо за доверие клиентам:
за 24.02. открыты депозиты на 35 млн. грн.
за 25.02. открыто депозитов на 17 млн. грн
5) С 1 марта 2022 года Альфа-Банк Украина запускает кредитные каникулы по всем кредитным картам и кредитам для клиентов — физических лиц.
6) На +180 дней автоматически продлен срок действия всех платежных карт Банка, срок действия которых должен был закончиться в феврале-марте.
Банк работает в соответствии с Постановлением НБУ о работе банковской системы в условиях военного положения. Благодарны регулятору за четкую координацию усилий в критически сложных условиях.