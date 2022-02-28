Режим работы — Finance.ua

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Сегодня 17:17 — Личные финансы

Друзья, отделения Юнекс Банка работают онлайн, предоставляя консультации дистанционно — это поможет защитить жизнь и здоровье как клиентов, так и сотрудников банка.

Онлайн-системы банка работают стабильно:

— Все платежи и другие операции (в том числе обмен валюты на гривну) можно выполнить онлайн, в мобильном банке и клиент-банке.

— Получить всю необходимую информацию можно в дистанционных каналах коммуникации: в наш Центр заботы обращайтесь по номеру 0800 3 111 33.

Пожалуйста, оставайтесь в безопасности и избегайте лишних перемещений. Следите за обновлением информации на нашем сайте и на официальной странице банка в Facebook.

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