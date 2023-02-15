Резервы НБУ в январе на 5% превысили довоенный уровень — ICU (инфографика) Сегодня 11:45 — Казна и Политика

Валовые резервы НБУ выросли в январе на 5% до $29,9 млрд и превысили уровень до начала большой войны.

Об этом говорится в аналитике ICU.

Резервы выросли благодаря кредиту от ЕС объемом 3.0 млрд евро и гранту от США объемом $1.0 млрд. В то же время НБУ в течение месяца вынужден был продать $3.1 млрд, чтобы сбалансировать межбанковский валютный рынок.

Как указывают в ICU, НБУ, вероятно, и дальше будет постепенно накапливать резервы в течение 2023 года благодаря значительному объему международной финансовой помощи от иностранных правительств и международных финансовых организаций.

Приток международных грантов и кредитов вряд ли будет равномерным в течение года, в то время как дисбалансы на межбанковском валютном рынке будут оставаться достаточно значительными и стабильными.

Поэтому в течение года могут наблюдаться определенные колебания объема резервов НБУ. Однако с учетом всех факторов мы ожидаем, что к концу года резервы будут находиться в диапазоне $30-35 млрд.

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