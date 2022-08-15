Рейтинг стран - лидеров по продаже электрокаров — Finance.ua

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Рейтинг стран - лидеров по продаже электрокаров

Технологии&Авто
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Рейтинг стран - лидеров по продаже электрокаров
Рейтинг стран - лидеров по продаже электрокаров
Аналитики портала Elements изучили статистику мирового рынка электрокаров за последние 10 лет и назвали страны, где чаще всего покупают «электрички».
Так, если в 2011 году общее количество проданных «батарейных» авто составило 55 тысяч единиц, то по итогам прошлого года этот показатель вырос до 7 миллионов.
Лидером продаж электрокаров стал Китай, где спрос резко рос с 2014 года. В 2021 году в Поднебесной было реализовано 3,5 миллиона электромобилей.
На втором месте оказалась Германия, где было реализовано 696 тысяч электрокаров.
Соединенные Штаты Америки заняли по итогам 2021 третье место, продемонстрировав более 600 тысяч продаж электромобилей.
Что касается самых популярных моделей, то с 2011 по 2015 годы лидерами были такие модели, как Nissan Leaf и Chevrolet Volt.
Напомним, в Украине по итогам 2021 года было продано 1,5 тыс. новых и 7,3 тыс. подержанных электрокаров. В текущем году на фоне топливного кризиса интерес к электромобилям значительно возрос.
По материалам:
Ampercar
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