Рейтинг электроприборов: что можно включать даже в часы пик — Finance.ua

Рейтинг электроприборов: что можно включать даже в часы пик Сегодня 17:01 — Личные финансы

Рейтинг электроприборов: что можно включать даже в часы пик

В Министерстве энергетики поделились полезными советами по экономии энергии.

Чтобы уменьшить нагрузку на сети, прежде всего, граждан просят использовать не более одного мощного электроприбора одновременно.

В ведомстве напомнили, что экономить электроэнергию особенно важно в пиковые моменты — с 6:00 до 9:00 и с 17:00 до 23:00.

Рекомендации, как потреблять электроэнергию с минимальной нагрузкой на энергосистему:

Ограничить в пиковые утренние и вечерние часы использование электроприборов из красной группы (утюг, стиральная машина, фен, электроплита, электрочайник, бойлер, обогреватель или кондиционер). Не использовать одновременно более одного электроприбора из красной группы. Пользоваться приборами из «желтой» и «красной» групп по очереди, чтобы они не создавали чрезмерную нагрузку на сеть. Наименее энергоемкая зеленая группа, эти электроприборы безопасны для системы и включать их можно в течение дня.

Это типичный набор приборов, которыми может пользоваться семья из 4 человек, проживающая в 2-комнатной квартире общей площадью около 50-55 кв. м. в панельном доме 1990-х. Такая семья ежемесячно потребляет около 300 кВт/ч, если пользуется только центральным отоплением и подогревом воды или около 600 кВт/ч электроэнергии, если пользуется бойлером и дополнительным обогревом.

Справка Finance.ua:

сегодня «Укрэнерго» ограничило электроснабжение по всей Украине, чтобы уменьшение нагрузки на сеть;

также сообщалось, что графики веерных отключений электроэнергии для Киева будут пересмотрены, но продолжительность ограничений могут увеличить до шести часов;

в ДТЭК подсчитали, что теплоэнергетические станции за январь-октябрь 2022 года понесли 17,6 миллиарда гривен убытков, более трети из которых — в третьем квартале.

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