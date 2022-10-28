Рейтинг электроприборов: что можно включать даже в часы пик — Finance.ua

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Рейтинг электроприборов: что можно включать даже в часы пик

Личные финансы
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Рейтинг электроприборов: что можно включать даже в часы пик
Рейтинг электроприборов: что можно включать даже в часы пик
В Министерстве энергетики поделились полезными советами по экономии энергии.
Чтобы уменьшить нагрузку на сети, прежде всего, граждан просят использовать не более одного мощного электроприбора одновременно.
В ведомстве напомнили, что экономить электроэнергию особенно важно в пиковые моменты — с 6:00 до 9:00 и с 17:00 до 23:00.
Рекомендации, как потреблять электроэнергию с минимальной нагрузкой на энергосистему:
  1. Ограничить в пиковые утренние и вечерние часы использование электроприборов из красной группы (утюг, стиральная машина, фен, электроплита, электрочайник, бойлер, обогреватель или кондиционер).
  2. Не использовать одновременно более одного электроприбора из красной группы.
  3. Пользоваться приборами из «желтой» и «красной» групп по очереди, чтобы они не создавали чрезмерную нагрузку на сеть.
  4. Наименее энергоемкая зеленая группа, эти электроприборы безопасны для системы и включать их можно в течение дня.
Рейтинг электроприборов: что можно включать даже в часы пик
Это типичный набор приборов, которыми может пользоваться семья из 4 человек, проживающая в 2-комнатной квартире общей площадью около 50-55 кв. м. в панельном доме 1990-х. Такая семья ежемесячно потребляет около 300 кВт/ч, если пользуется только центральным отоплением и подогревом воды или около 600 кВт/ч электроэнергии, если пользуется бойлером и дополнительным обогревом.

Справка Finance.ua:

  • сегодня «Укрэнерго» ограничило электроснабжение по всей Украине, чтобы уменьшение нагрузки на сеть;
  • также сообщалось, что графики веерных отключений электроэнергии для Киева будут пересмотрены, но продолжительность ограничений могут увеличить до шести часов;
  • в ДТЭК подсчитали, что теплоэнергетические станции за январь-октябрь 2022 года понесли 17,6 миллиарда гривен убытков, более трети из которых — в третьем квартале.

Какие устройства «съедают» больше всего электроэнергии

По материалам:
Finance.ua
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