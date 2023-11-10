Рейдерство во время войны: количество дел в Украине стремительно растет — Finance.ua

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Рейдерство во время войны: количество дел в Украине стремительно растет

Криминал
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Рейдерство во время войны: количество дел в Украине стремительно растет
Рейдерство во время войны: количество дел в Украине стремительно растет
После спада в первый год полномасштабного вторжения количество дел о рейдерстве в Украине стремительно растет. Большинство дел касается подделки документов.
Об этом свидетельствуют данные платформы Опендатабот.

Сколько дел было открыто в 2023 году

За 10 месяцев 2023 года в Украине было открыто 312 уголовных производств по статьям по рейдерству.
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Это в 2,4 раза больше, чем за весь 2022 год, когда было зарегистрировано 131 производство. Несмотря на стремительный рост, активность рейдеров все еще не вернулась к показателям 2021 года, когда было зафиксировано вдвое большее количество дел по соответствующим статьям — 614 производств.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот
Подавляющее большинство дел о рейдерстве — почти две трети от общего количества или 199 производств — было открыто из-за подделки документов (ст.205−1 УКУ). До судебного разбирательства уже дошло менее четверти общего количества — 46 дел.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот
Из-за противодействия хозяйственной деятельности (ст. 206 УКУ) в этом году зарегистрировано 64 производства — это пятая часть от общего количества дел о рейдерстве. За десять месяцев текущего года до суда еще не дошло ни одно из таких дел.
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Заметно стало больше дел из-за противоправного завладения имуществом (ст 206−2 УКУ) — открыто 49 производств. Следует отметить, что в этом году по этой статье в суд поступило рекордное количество дел — 12% от общего количества открытых. Для сравнения, в 2019 году в суд поступило 4% производств, в 2021 — 7%, а в 2022 ни одно дело по этой статье не попало в суд.

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По материалам:
Finance.ua
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