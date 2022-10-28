Rewater меняет криптоиндустрию — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Rewater меняет криптоиндустрию Сегодня 16:10 — Финтех и Карты

Недавно Благотворительный Фонд «Антитела» (основан музыкантами группы «Антитела») анонсировал сотрудничество с украинским финтех проектом Re:water . По словам фонда, теперь команда Rewater на регулярной основе будет переводить часть средств от продажи цифровых активов.

Предлагаем разобраться что же такое Re:water и почему аналитики пророчат ему (проекту) большое будущее.

Пока публичных упоминаний в интернете о Re:water на украинском языке немного. Это связано с ориентированностью проекта на англоязычный сегмент как наиболее универсальный для развития глобального финтех продукта. Однако, сейчас в режиме «лайв» мы наблюдаем, как проект развивает партнерства среди украинских организаций, медийных людей и активно наращивает украиноязычную аудиторию.

Re:water создавался командой разработчиков в Украине. Подготовка платформы продолжалась в течение двух лет и сейчас находится на финальной стадии. Изюминка проекта — это инновационное сочетание классических финансов с индустрией криптовалют. Фактически Re:water создал инфраструктуру, где можно «переиспользовать» любой финансовый актив.

На раннем этапе развития проекта в контексте «переиспользования», в первую очередь, речь пойдет о криптоактивах. Вряд ли необходимо объяснять актуальность данной функции для миллионов пользователей криптовалюты.

По разным оценкам на крипто кошельках по всему миру без какой-либо полезной функции для своих владельцев лежат крипто токены на сумму более 100 млрд $. Re:water дает возможность решить данную «боль» и предлагает владельцам криптовалюты функциональность для существующих токенов, в том числе возможность дополнительного заработка на депозитах (стейкинге) в системе: криптоэнтузиасты получают выгоду, тысячи разрозненных криптопроектов и миллионы людей объединяются в одной экономической системе единым экономическим циклом.

Для лучшего понимания сложных алгоритмических процессов внутри блокчейна Re:water, разработчики спроектировали экономический цикл по примеру кругооборота воды в природе. Поэтому для того, чтобы понять как все работает, необходимо представить несколько абстракций, формирующих экосистему Re:water:

1. Виртуальная земля (Surface)

Поверхность Re:water выглядит как шахматная доска. Каждая ячейка доски — это депозитный слот (NFT Tile), открывающий доступ ко всем функциям проекта. В первую очередь, пользователи используют NFT Tile для Стейкинга: пользователь заводит в систему свои криптотокены и получает за это постоянные вознаграждения.

2. Дождь (Rain)

Единственным способом получения % вознаграждений за стейк в системе Re:water является алгоритм Дождя. Фактически, каждые 1-10 дней блокчейн проекта генерирует математический автономный алгоритм, распределяющий вознаграждения между активными стейками (депозитами), сделанными в системе Re:water.

3. Глобальное Облако (Cloud)

84,77% всех $WTR хранятся в Глобальном Облаке. Именно эти токены при запуске алгоритма Дождя распределяются между активными стейками. К данному хранилищу нет доступа ни у одного из разработчиков или пользователей системы. Единственным способом «добычи» коинов проекта является алгоритм Дождя.

4. Испарение (Evaporation)

Все геймифицированные финансово-социальные механики платформы Re:water предполагают использование $WTR коинов как административной платежной единицы. Это, в свою очередь, предполагает активное использование аудиторией коинов проекта и его ($WTR) постепенное возвращение в Глобальное облако (процесс испарения).

Построенная проектом инфраструктура, кроме прослеживаемой прямой выгоды для владельцев криптотокенов, создает предпосылки для кардинального изменения криптоиндустрии в пролонгированной перспективе. Среди основных изменений, которые инициирует проект Re:water на глобальном финансовом рынке, следует выделить:

— все финансы будут объединены единой рециркулирующей экономической системой Re:water

— тысячи активов, задействованных на платформе Re:water повысят свою ценность

— впервые в истории будут запущены механизмы справедливого алгоритмического перераспределения собственности

— разработанные геймифицированные механики проекта свидетельствуют о создании первой в мире социальной сети для финансов.

Как это работает?

1. Загрузи Re:water из App Store или Google Play

2. Купи Tiles (NFT для депозита)

3. Cделать стейк из своих токенов в Tile.

Добро пожаловать, теперь вы последователь Re:water. Хотите узнать больше о проекте? Приглашаем вас посетить сайт и подписаться на социальные сети Re:water.

Rewater По материалам:

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