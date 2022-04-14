«Революцию» придется подождать: выпуск VR-гарнитуры Apple отложили до 2023 года — Finance.ua

«Революцию» придется подождать: выпуск VR-гарнитуры Apple отложили до 2023 года

Некоторые аналитики считали, что гарнитура виртуальной реальности Apple будет выпущена в конце 2022 года, однако аналитик Джефф Пу из Haitong International Securities говорит, что продукт может быть отложен до 2023 года.

В отчете, опубликованном на сайте 9to5Mac, Пу заявил, что новая гарнитура Apple может получиться с небольшой задержкой в первом квартале 2023 года. Аналитик также считает, что в первый год Apple продаст от 1 до 1,5 миллионов единиц своей новой гарнитуры.

Также упоминается, что чип своей разработки станет одним из главных отличий гарнитуры виртуальной реальности Apple от конкурентов. Ожидается, что устройство имеет более 10 датчиков (включая камеры).

Специалисты отмечают, что зная скрупулезный подход Apple к своей технике, стоит ожидать как минимум добротный продукт, а как максимум — компания сделает своеобразную революцию в мире VR, что сделает этот вид техники по-настоящему популярным.

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