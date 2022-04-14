«Революцию» придется подождать: выпуск VR-гарнитуры Apple отложили до 2023 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

«Революцию» придется подождать: выпуск VR-гарнитуры Apple отложили до 2023 года

14.04.2022, 00:17Технологии&Авто
40
Некоторые аналитики считали, что гарнитура виртуальной реальности Apple будет выпущена в конце 2022 года, однако аналитик Джефф Пу из Haitong International Securities говорит, что продукт может быть отложен до 2023 года.
В отчете, опубликованном на сайте 9to5Mac, Пу заявил, что новая гарнитура Apple может получиться с небольшой задержкой в первом квартале 2023 года. Аналитик также считает, что в первый год Apple продаст от 1 до 1,5 миллионов единиц своей новой гарнитуры.
Также упоминается, что чип своей разработки станет одним из главных отличий гарнитуры виртуальной реальности Apple от конкурентов. Ожидается, что устройство имеет более 10 датчиков (включая камеры).
Специалисты отмечают, что зная скрупулезный подход Apple к своей технике, стоит ожидать как минимум добротный продукт, а как максимум — компания сделает своеобразную революцию в мире VR, что сделает этот вид техники по-настоящему популярным.
По материалам: iTechua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.