Revolut не может получить банковскую лицензию в Британии из-за связей с рф — Bloomberg — Finance.ua

Revolut не может получить банковскую лицензию в Британии из-за связей с рф — Bloomberg

Сегодня 06:49 — Фондовый рынок

Revolut не может получить банковскую лицензию в Британии из-за связей с рф — Bloomberg

Финтех-компания Revolut, оценочная стоимость которой составляет примерно $33 млрд, в 2021 году подала заявку на получение британской банковской лицензии, но этот процесс затягивается на неопределенный срок из-за вероятных связей стартапа с рф.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечает агентство, британцы сначала хотят быть уверенными, что Revolut имеет соответствующие возможности управления рисками, особенно потому, что он работает с криптовалютами.

«Разочарованный Николай Сторонский, который надеялся получить лицензию к началу 2022 года, поинтересовался у канцлера казначейства Великобритании Риши Сунака, почему нужно так долго ждать: через три месяца одобрение все еще не поступило», — пишет Bloomberg.

По данным издания, Сторонский также хочет получить американскую лицензию, но, по словам собеседников, американцы вряд ли согласятся, пока британская ситуация не разрешится.

При этом, по словам источников агентства, война россии с Украиной сильно привлекает внимание к любым российским связям, какими бы свободными они ни были.

В статье говорится, что соучредитель финтех-компании Николай Сторонский переехал из России в Лондон и заработал там миллиарды на создании своего бизнеса и недвусмысленно осуждал войну.

Другой соучредитель компании Влад Яценко — украинец. И у Яценко, и у Сторонского есть британские паспорта, пишет Bloomberg.

По данным издания, сейчас они закрывают московский офис компании.

При этом агентство отмечает, что отец Сторонского, Николай Миронович Сторонский, является директором ОАО «Газпром промгаз», подразделения российского газового монополиста.

По данным издания, британские регуляторы должны решить, является ли это «соответствующим фактором».

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