Reuters: поставщики судового топлива прекращают обслуживать российские суда — Finance.ua

Reuters: поставщики судового топлива прекращают обслуживать российские суда

Сегодня 11:42 — Мир

Продавцы морского топлива прекратили обслуживать суда под российским флагом в крупных европейских центрах, включая Испанию и Мальту, что явилось очередным ударом по экспорту москвы.

Об этом сообщили в Reuters.

Потеря доступа к пунктам заправки в Средиземном море создает серьезные логистические проблемы для российских нефтяных танкеров, следующих из балтийских портов в Азию, а также создает беспокойство по поводу возможного застревания в море с легковоспламеняющимися грузами, говорят источники судоходства.

Проблемы с оплатой из-за банковских ограничений также добавили сложностей со сделками, касающимися судового топлива, стоимость которого обычно оплачивается в долларах США.

Один из источников Reuters сообщил, что корабли под российским флагом не могут обеспечить морское топливо на Мальте и Испании — всех основных зонах бункеровки или дозаправки в Средиземном море.

«Нескольким танкерам пришлось проделать путь длиннее, чтобы бункеровать в других странах после того, как европейские порты отказались предоставить топливо», — сообщил другой источник Reuters, знакомый с одним из перемещений танкера.

Правительственный чиновник Мальты заявил, что страна не разрешает судам под российским флагом заходить в свои порты.

Пресс-секретарь министерства транспорта Испании Merchant Marine заявил, что «возможно, что некоторые поставщики предпринимают эти меры самостоятельно».

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