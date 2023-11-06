Ретростиль и запас хода 500 км: на украинский рынок вышел оригинальный электрокар (фото) — Finance.ua
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Ретростиль и запас хода 500 км: на украинский рынок вышел оригинальный электрокар (фото)

Технологии&Авто
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Ретростиль и запас хода 500 км: на украинский рынок вышел оригинальный электрокар (фото)
Ретростиль и запас хода 500 км: на украинский рынок вышел оригинальный электрокар (фото), Фото: Great Wall
В Украине поступает в продажу новый ORA 03, также известный как Good Cat или Funky Cat. Нестандартный электромобиль раньше уже видели в Киеве, теперь модель официально представлена ​​в нашей стране.
Ее подробности раскрыли на сайте украинского представительства Haval.
Дело в том, что бренд ORA, как и Haval, принадлежит концерну Great Wall. Примечательно, что электрокар даже вышел на европейский рынок и получил 5 звезд в краш-тестах EuroNCAP.
Электромобиль ORA 03 — 4,2-метровый хэтчбек с оригинальным дизайном в ретростиле. У него плавные обводы кузова и большие круглые фары в духе Volkswagen Beetle. Стандартными являются 18-дюймовые диски.
Фото: Great Wall
Фото: Great Wall
В салоне ORA 03 2023 кожа и классические хромированные кнопки сочетаются с современными 10,25-дюймовыми дисплеями на передней панели. Объем багажника хэтчбека составляет 228−858 л.
Китайский электромобиль ORA 03 оборудован 171-сильным мотором на передней оси. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 8,5 с и развить 160 км/ч.
На выбор предложены литий-железо-фосфатные батареи емкостью 47 и 63 кВт∙ч: запас хода составляет 401 и 501 км соответственно. Зарядка в быстром режиме на 80% занимает до часа.
Фото: Great Wall
Фото: Great Wall
Новый ORA 03 в Украине стоит от 1 175 000 гривен. Базовая комплектация Comfort достаточно богато оснащена — бесключевой доступ, климат-контроль, датчики света и дождя, камеры кругового обзора. Также предусмотрены адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения, удержание в полосе и распознавание дорожных знаков.
Более дорогой вариант Top (1 470 000 гривен) добавляет парковочный автопилот, а также электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж сидений.
По материалам:
Фокус
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