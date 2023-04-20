Ретро-дизайн и новые технологии: китайцы представили роскошный седан за $725 000 (фото) — Finance.ua

Ретро-дизайн и новые технологии: китайцы представили роскошный седан за $725 000 (фото) Сегодня 05:49 — Технологии&Авто

Ретро-дизайн и новые технологии: китайцы представили роскошный седан за $725 000 (фото)

На автосалоне в Шанхае прошла презентация роскошного ретро седана Hongqi L5 второго поколения. Об этом рассказали на сайте Autohome.

Производитель премиальных автомобилей Hongqi представил второе поколение своего представительского седана L5. Модель сохранила ретро-дизайн в стиле оригинального Hongqi CA72 1958 года и, на первый взгляд, отличается от предшественника лишь некоторыми деталями. Однако новая модель получила измененный кузов, увеличенную решетку радиатора, а также модернизированные бамперы и оптику.

В интерьере разместили три жидкокристаллических дисплея, объединенных в единый блок. Для управления функционалом автомобиля можно использовать кнопки на центральном тоннеле. Перед водителем находится двухспицевый руль, который также исполнен в ретро-стиле.

У Hongqi не стали раскрывать технические характеристики седана L5 второго поколения. Известно, что модель оснастят новым турбированным двигателем V8.

Предыдущее поколение модели собиралось небольшими партиями с 2014 года. Hongqi L5 является самым дорогим автомобилем в истории Китая. Его стоимость достигала 5 млн юаней (725 000 долларов).

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Фокус По материалам:

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