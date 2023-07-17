Республика Корея предоставит 150 миллионов долларов в поддержку Украины — Finance.ua

Республика Корея предоставит 150 миллионов долларов в поддержку Украины Сегодня 11:13

Республика Корея в этом году намерена предоставить в поддержку Украины 150 миллионов долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Республики Корея Юн Сок Йоль сказал на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

«В прошлом году правительство Республики Корея выделило 100 миллионов долларов на поддержку Украины. В этом году эта поддержка составит 150 млн», — сказал Юн Сок Йоль.

Также, по его словам, Республика Корея в этом году поддержит Украину в возможности предоставления Всемирным банком еще 10 млн долларов.

Он добавил, что его страна предоставляла Украине необходимую военную амуницию. «В прошлом году мы предоставляли бронежилеты, шлемы и другую необходимую амуницию. Надеемся, что в этом году уровень нашей помощи будет гораздо больше», — сказал Юн Сок Йоль.

По его словам, его страна и дальше будет оказывать Украине гуманитарную помощь. Еще в мае было договорено о поставках в Украину оборудования для гуманитарного разминирования. Юн Сок Йоль отметил, что его страна продолжает снабжать Украину таким оборудованием.

Лидер Республики Корея отметил, что в его стране ознакомились с Формулой мира Зеленского. «И действительно считаем, что очень необходимо ее выполнить», — отметил Юн Сок Йоль.

«Что касается военной поддержки, я и президент Зеленский считаем, что самое важное для Украины сейчас — обеспечить ее безопасность и победу», — сказал Юн Сок Йоль.

В свою очередь Зеленский подтвердил, что уже происходит передача Украине машин для разминирования.

Зеленский отметил, что важно, чтобы Республика Корея была участником глобального саммита мира.

«Я пригласил Республику Корея присоединиться к согласованной с лидерами Группы Семи декларации о поддержке Украины», — сказал Зеленский.

Президент Украины пригласил Республику Корея проявить лидерство в создании в Украине реабилитационных центров.

УНІАН По материалам:

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