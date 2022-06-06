Республика Корея может принять участие в послевоенном восстановлении Украины, — Шуляк

Сегодня 12:45 — Казна и Политика

Корейская делегация посетила Бучу и Ирпень и намерена помочь Украине отстроить разрушенную инфраструктуру.

Об этом сообщает глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк в Telegram

«Корея может присоединиться к послевоенному восстановлению Украины. Потребность в ней официальная делегация во главе с руководителем правящей партии Республики Корея, господином Ли Джун Соком, имела возможность сегодня увидеть в Буче и Ирпене своими глазами», — сказала Шуляк.

По ее словам, представители Кореи будут обсуждать этот вопрос с руководством своей страны.

«По словам господина Ли Джун Сока, после увиденного и услышанного в Украине он обязательно встретится с президентом Юном Сок Йолем, чтобы обсудить различные варианты помощи. Я же благодарна за визит и искренне надеюсь, что Южная Корея может присоединиться к странам, которые уже официально заявили о желании получить „шефство“ над восстановлением украинских регионов, городов, сел, объектов, пострадавших от кровавых рашистов», — подытожила Шуляк. Напомним, ранее Шуляк рассказывала о том, что восстанавливать украинские регионы и города уже официально выразили желание Эстония, Великобритания, Испания, Тайвань, Греция и другие страны.

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Также ранее глава «Слуги народа» отмечала, что отстраивая уничтоженное во время войны жилье, особое внимание будут уделять фактору безопасности и проектировать новые дома с современными комфортными бомбоубежищами.

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