Решение ЕС о приостановлении упрощенного визового режима для россиян вступило в силу — Finance.ua
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Решение ЕС о приостановлении упрощенного визового режима для россиян вступило в силу

Мир
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Решение ЕС о приостановлении упрощенного визового режима для россиян вступило в силу
Решение ЕС о приостановлении упрощенного визового режима для россиян вступило в силу
С понедельника вступает в силу решение Совета ЕС о приостановлении действия соглашения об упрощении визового режима с рф.
Об этом пишет «Европейская правда».
Граждане россии больше не смогут оформлять визы для поездок в страны Шенгенской зоны по упрощенной процедуре. Число новых виз для россиян должно существенно сократиться.
Сбор за оформление визы теперь составляет 80 евро вместо 35 евро. Кроме того, потребуется больше документов, увеличится время оформления и будет ограничена выдача многократных виз.
ЕС пока не вводит общий запрет на туристические поездки россиян, поскольку ряд стран, в том числе Венгрия, выступили против.
Европейская комиссия рассматривает вопрос относительно уже выданных миллионов виз россиянам.
По материалам:
Економічна Правда
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