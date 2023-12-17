Рентабельность производства сахара в Украине будет расти несмотря на войну — Finance.ua
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Рентабельность производства сахара в Украине будет расти несмотря на войну

Личные финансы
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В Украине — стабильный профицит сахара, который в следующем сезоне будет расти.
Такой прогноз сделал генеральный директор «Укрпроминвест-Агро» Роман Огородов, говорится в сообщении компании в Facebook.
По некоторым оценкам, в следующем году посевные площади под сахарной свеклой в Украине увеличатся на 10−20%, а производство сахара вырастет до 2 млн т в год. В настоящее время в Украине уже производят около 1,8 млн. сахара, а внутреннее потребление составляет 900 тыс. т.
Украина активно экспортирует сахар в ЕС, и это будет продолжаться в следующем сезоне, чтобы покрыть дефицит на рынках некоторых стран Европейского Союза. Кроме того, украинский сахар интересен и мировому рынку, где, по прогнозам экспертов, произойдет увеличение дефицитного баланса этого продукта. Поэтому даже учитывая все логистические и другие трудности, вызванные войной, рентабельность сахарного производства в Украине будет иметь положительную динамику", — прогнозирует Роман Огородов.
По материалам:
ukragroconsult
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