Renault решила пересмотреть цены на электрокары — Finance.ua

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Renault решила пересмотреть цены на электрокары

Технологии&Авто
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Renault решила пересмотреть цены на электрокары
Renault решила пересмотреть цены на электрокары
Компания Renault пересматривает ценовую политику по электромобилям во всем мире, чтобы обеспечить конкурентоспособность после того, как Tesla объявила о снижении цен на свои автомобили.
Об этом сообщает Reuters.
Tesla 14 апреля снизила цены в Европе, Израиле и Сингапуре, расширив глобальную акцию, которую начала в Китае в январе.
Теперь главный исполнительный директор Renault Фабрис Камболив заявил, что компания хочет проанализировать страны и рынки для определения уровня конкурентоспособности, необходимого, «чтобы остаться в игре».
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«Понятно, что (снижение цен на Tesla) является вызовом, начиная с затрат. Это предупреждение, на которое мы смотрим», — высказался он.
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Продажи французского автопроизводителя выросли на 9% в первом квартале 2023 г., указывая на то, что стратегия реструктуризации, сосредоточенная на наиболее прибыльных моделях, может начать окупаться после четырех лет снижения доходов.
По словам Камболива, в марте продажи электрифицированной модели Renault Megane выросли, несмотря на очень ограниченную политику скидок. Однако сейчас модель стоит столько же, сколько ее основной конкурент от Tesla.
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После снижения цены на прошлой неделе Tesla Model 3 стартует во Франции от 41 990 евро, тогда как Megane Electric стоит 42 000 евро.
В первом квартале 2023 года в стране было продано 3570 единиц Megane E и 3158 единиц Tesla Model 3. Однако американский автопроизводитель также продал во Франции 9364 экземпляра своего более престижного автомобиля Model Y.

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По материалам:
Діло
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