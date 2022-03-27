Renault может списать активы АвтоВАЗа на 2,2 миллиарда евро — Finance.ua

Renault может списать активы АвтоВАЗа на 2,2 миллиарда евро

российские активы Renault на сумму 2,2 миллиарда евро оказываются слишком токсичными, и компания ищет пути избавления от АвтоВАЗа.

Пятнадцать лет назад за обанкротившимся АвтоВАЗом выстраивалась настоящая очередь покупателей: General Motors, Fiat и альянс Renault-Nissan планировали войти на рынок, который должен был развиваться.

В конце концов Renault купил пакет акций «АвтоВАЗа» в 2007 году и оформил полученные 68% предприятия в иностранной юрисдикции. Хотя в прошлом году собственность все же была переоформлена уже на местное юрлицо.

Параллельно Renault приобрела часть территории завода «Москвич» и организовала там сбор моделей под своей маркой. Сначала производство было совместным, а в 2012 году французская группа полностью выкупила мощности и окончательно создала «Рено Россия» в 2014 году.

Стоимость активов

В течение нескольких недель Renault не хотела присоединяться к массовому оттоку международных автопроизводителей из россии. Закрытие заводов и прекращение продаж обойдутся французскому бренду гораздо дороже, чем его конкурентам.

В прошлом году Renault продала в стране более 480 тыс. автомобилей — это был второй результат после рынка Франции.

Не имея других вариантов, в Renault некоторое время пытались сохранять подобие статус-кво. Через несколько дней после того, как россия вторглась в Украину, компания временно остановила свой сборочный конвейер под москвой из-за проблем с поставками и логистикой.

Однако позже стало известно, что московское производство возобновлено снова. Тем не менее, под давлением общественности и украинских дипломатов 24 марта было объявлено об остановке завода.

Также Renault объявила, что спишет стоимость своих активов в России на сумму 2,2 миллиарда евро, что эквивалентно примерно трети его рыночной капитализации. Очевидно, такие планы появились на фоне возможной национализации производства.

Кстати, в компании Mercedes уже оценили возможные убытки от подобной национализации.

Группа Renault также оценивает варианты своей части акций АвтоВАЗа. В настоящее время два завода в Тольятти и Ижевске, где задействованы 45 тыс. сотрудников, работают с перебоями, а с апреля почти весь персонал будет отправлен в вынужденный отпуск.

По оценкам Fitch Ratings, таким образом Renault не сможет восстановить свои позиции на рынке, а рыночная капитализация компании упадет ниже стоимости ее доли в Nissan.

Тем не менее, как считает издание Automotive News, активы АвтоВАЗа пока токсичны и вряд ли найдется покупатель, который пожелает их приобрести.

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