Ремонт Tesla: замена какой детали обойдется в половину стоимости авто — Finance.ua

Ремонт Tesla: замена какой детали обойдется в половину стоимости авто 29.07.2023, 00:17 — Технологии&Авто

Ремонт Tesla: замена какой детали обойдется в половину стоимости авто

Tesla — электромобиль, который экономит ваши средства на приобретение топлива. Однако замена одной детали на автомобиле может стоить как половина авто.

Об этом сообщило издание Insider . Отмечается, что речь идет о замене аккумулятора в электромобиле.

Аккумуляторы разряжаются с разной скоростью, что зависит от ряда факторов: как заряжался автомобиль, в какой среде находился. В общем, замена батареи на Tesla может стоить от 5 до 20 тысяч долларов.

Однако аккумуляторные батареи Tesla разработаны таким образом, чтобы они работали как можно дольше. В частности, производитель дает гарантию на аккумуляторы в течение 8 лет или до 240 тысяч километров, в зависимости от того, что наступит раньше. В то время как в США Tesla сдают на металлолом после 320 тысяч километров пробега, а в Европе после 240 тысяч километров.

В свою очередь производитель Tesla улучшает батареи. В частности, в 2020 году был представлен новый аккумулятор 4680, который может в пять раз больше сохранять энергии, чем предыдущие поколения. Это стало возможным благодаря более плотной конструкции и улучшенной химии. Также эти батареи дешевле в производстве.

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