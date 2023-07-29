Ремонт Tesla: замена какой детали обойдется в половину стоимости авто — Finance.ua
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Ремонт Tesla: замена какой детали обойдется в половину стоимости авто

Технологии&Авто
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Ремонт Tesla: замена какой детали обойдется в половину стоимости авто
Ремонт Tesla: замена какой детали обойдется в половину стоимости авто
Tesla — электромобиль, который экономит ваши средства на приобретение топлива. Однако замена одной детали на автомобиле может стоить как половина авто.
Об этом сообщило издание Insider. Отмечается, что речь идет о замене аккумулятора в электромобиле.
Аккумуляторы разряжаются с разной скоростью, что зависит от ряда факторов: как заряжался автомобиль, в какой среде находился. В общем, замена батареи на Tesla может стоить от 5 до 20 тысяч долларов.
Однако аккумуляторные батареи Tesla разработаны таким образом, чтобы они работали как можно дольше. В частности, производитель дает гарантию на аккумуляторы в течение 8 лет или до 240 тысяч километров, в зависимости от того, что наступит раньше. В то время как в США Tesla сдают на металлолом после 320 тысяч километров пробега, а в Европе после 240 тысяч километров.
В свою очередь производитель Tesla улучшает батареи. В частности, в 2020 году был представлен новый аккумулятор 4680, который может в пять раз больше сохранять энергии, чем предыдущие поколения. Это стало возможным благодаря более плотной конструкции и улучшенной химии. Также эти батареи дешевле в производстве.
По материалам:
uaportal.com
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