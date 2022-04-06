Релокация бизнеса: в безопасные регионы перевезено 178 украинских предприятий — Finance.ua

Релокация бизнеса: в безопасные регионы перевезено 178 украинских предприятий

Сегодня 10:44 — Фондовый рынок

По состоянию на 5 апреля Министерство экономики получило от предприятия 1424 заявки на релокацию, из них 1417 проработаны.

Об этом идет речь в сообщении Министерства.

В общем, с начала работы программы перемещения бизнеса из зоны боевых действий на безопасные территории:

178 бизнесов полностью завершили релокацию мощностей из зон боевых действий, из них 67 уже возобновили работу на новых местах;

Для 465 предприятий найдены оборудованные площадки и переданы для транспортировки службам «Укрзализныци» и «Укрпочты»;

по остальным заявкам специалисты Минэкономики и власти на местах сейчас подбирают новые локации для размещения.

Большинство бизнесов, участвующих в программе релокации, работают в сфере производства и перерабатывающей промышленности. Это производители пищевой продукции, легкой промышленности, компании машиностроения. Есть среди участников программы и предприятия оптовой торговли, которые перемещают на Запад свои логистические центры, в частности, склады с готовой продукцией", — сообщил заместитель Министра экономики Украины Игорь Дядюра.

Много среди релоцированных предприятий и IT-компаний. Украинские программисты уже создали мощные кластеры во Львове и Закарпатье.

Справка Finance.ua:

Напомним, правительственная программа релокации украинских частных предприятий на безопасные территории нашей страны создана по поручению Президента Украины Владимира Зеленского.

Программа релокации предусматривает государственную помощь в:

подборе площадей для размещения производства;

перемещении и расселении персонала;

подборе работников в месте дислокации после переезда

Перемещение оборудования предприятия осуществляется силами «Укрзализныци» и «Укрпочты», при необходимости привлекаются субподрядчики, которые имеют возможность транспортировать грузы.

Программой релокации может воспользоваться любой бизнес, находящийся в зоне риска из-за боевых действий.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.