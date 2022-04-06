Релокация бизнеса: в безопасные регионы перевезено 178 украинских предприятий — Finance.ua

В общем, с начала работы программы перемещения бизнеса из зоны боевых действий на безопасные территории:
178 бизнесов полностью завершили релокацию мощностей из зон боевых действий, из них 67 уже возобновили работу на новых местах;
Для 465 предприятий найдены оборудованные площадки и переданы для транспортировки службам «Укрзализныци» и «Укрпочты»;
по остальным заявкам специалисты Минэкономики и власти на местах сейчас подбирают новые локации для размещения.
Большинство бизнесов, участвующих в программе релокации, работают в сфере производства и перерабатывающей промышленности. Это производители пищевой продукции, легкой промышленности, компании машиностроения. Есть среди участников программы и предприятия оптовой торговли, которые перемещают на Запад свои логистические центры, в частности, склады с готовой продукцией", — сообщил заместитель Министра экономики Украины Игорь Дядюра.
Много среди релоцированных предприятий и IT-компаний. Украинские программисты уже создали мощные кластеры во Львове и Закарпатье.
Справка Finance.ua:
Напомним, правительственная программа релокации украинских частных предприятий на безопасные территории нашей страны создана по поручению Президента Украины Владимира Зеленского.
Программа релокации предусматривает государственную помощь в:
подборе площадей для размещения производства;
перемещении и расселении персонала;
подборе работников в месте дислокации после переезда
Перемещение оборудования предприятия осуществляется силами «Укрзализныци» и «Укрпочты», при необходимости привлекаются субподрядчики, которые имеют возможность транспортировать грузы.
Программой релокации может воспользоваться любой бизнес, находящийся в зоне риска из-за боевых действий.