Рекордный бюджетный дефицит: в Минфине ждут помощи от Запада в 2023 году — Finance.ua

Рекордный бюджетный дефицит: в Минфине ждут помощи от Запада в 2023 году Сегодня 17:32 — Казна и Политика

Украина нуждается в дополнительном внешнем финансировании для покрытия дефицита госбюджета в следующем году. Министр финансов Сергей Марченко сказал об этом во время визита в Германию в рамках Украинско-Германского экономического форума.

Об этом он заявил в интервью теленовостной службе Tagesschau.

«Дефицит государственного бюджета в 2023 году прогнозируется на уровне 38 млрд долларов. Я постоянно веду переговоры с коллегами из разных стран-партнеров, министрами финансов о предоставлении Украине внешнего финансирования для обеспечения первоочередных расходов государственного бюджета», — отметил Марченко.

Во время интервью министр финансов также подчеркнул, что в этих сложных условиях полномасштабной агрессии рф против Украины крайне необходимо сохранить экономическую устойчивость Украины.

Напомним, новый глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что общая потребность в финансировании в 2023 году составит 38 млрд долларов . Он отметил, что его привлечение — это общее дело для всех правительственных организаций.

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