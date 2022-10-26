Рекордный бюджетный дефицит: в Минфине ждут помощи от Запада в 2023 году — Finance.ua
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Рекордный бюджетный дефицит: в Минфине ждут помощи от Запада в 2023 году

Казна и Политика
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Украина нуждается в дополнительном внешнем финансировании для покрытия дефицита госбюджета в следующем году. Министр финансов Сергей Марченко сказал об этом во время визита в Германию в рамках Украинско-Германского экономического форума.
Об этом он заявил в интервью теленовостной службе Tagesschau.
«Дефицит государственного бюджета в 2023 году прогнозируется на уровне 38 млрд долларов. Я постоянно веду переговоры с коллегами из разных стран-партнеров, министрами финансов о предоставлении Украине внешнего финансирования для обеспечения первоочередных расходов государственного бюджета», — отметил Марченко.
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Во время интервью министр финансов также подчеркнул, что в этих сложных условиях полномасштабной агрессии рф против Украины крайне необходимо сохранить экономическую устойчивость Украины.
Напомним, новый глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что общая потребность в финансировании в 2023 году составит 38 млрд долларов. Он отметил, что его привлечение — это общее дело для всех правительственных организаций.
По материалам:
РБК-Україна
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