Рекордное лето в Европе: как солнечная энергия сэкономила миллиарды евро — Finance.ua
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Рекордное лето в Европе: как солнечная энергия сэкономила миллиарды евро

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Производство солнечной энергии в летний период в Европе выросло на 28% по сравнению с 2021 годом.
Об этом говорится в материале Bloomberg.
Солнечные батареи производили около 12% электроэнергии в ЕС с мая по август. Согласно анализу Ember, эта энергия обошлась бы в 29 миллиардов евро (28,9 миллиарда долларов), если бы она производилась на электростанциях, работающих на природном газе.
Это спасло континент от еще большей зависимости от дорогого ископаемого топлива в условиях серьезнейшего энергетического кризиса за последние десятилетия.
«Инвестиции в солнечную энергию окупились. Каждый тераватт-час солнечной электроэнергии помог сократить потребление газа, сэкономив миллиарды для граждан Европы. Понятно, что нам нужно столько солнечной энергии, сколько мы можем получить», — сказал Павел Чизак, аналитик Ember.
Анализ Ember показал, что в летние месяцы солнечная генерация достигла 99,4 терават-часов, что на 28% больше, чем годом ранее. Это сэкономило около 20 млрд кубометров природного газа для производства электроэнергии.
Ожидается, что новые солнечные фермы будут появляться по всей Европе такими темпами, что производимая ими электроэнергия будет бить рекорды каждое лето, по крайней мере, в течение следующего десятилетия.
Отмечается также, что этим летом спрос резко вырос, поскольку Европа пострадала от сильной жары.
Беспощадная жара и засуха высушили водные пути, обеспечивающие гидроэнергетику, еще одну ключевую альтернативу газовой и угольной энергетике. Большая часть французских ядерных реакторов была остановлена на техническое обслуживание, что лишило энергосистему еще одного из важнейших источников низкоуглеродистой электроэнергии на континенте.
По материалам:
УНІАН
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