Рекордное количество россиян признало собственное банкротство — Finance.ua
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Рекордное количество россиян признало собственное банкротство

Фондовый рынок
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Рекордное количество россиян признало собственное банкротство
Рекордное количество россиян признало собственное банкротство
За первое полугодие 2023 года суды признали банкротами 163 тысяч граждан россии — на треть больше, чем за аналогичный период годом ранее.
Об этом пишет местное издание «Известия» со ссылкой на официальные данные.
По количеству граждан-банкротов больше всего в московской области и москве. В этих регионах их количество достигает 7,97 тыс. и 7,75 тыс. соответственно. Далее следует Краснодарский край (7,74 тыс.), Свердловская область (6,13 тыс.) и Башкортостан (5,79 тыс.).
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Основную часть процедур несостоятельности (96,5%) по-прежнему инициируют сами граждане, остальные — конкурсные кредиторы и госорганы.
С момента существования института судебного банкротства физлиц — 1 октября 2015 года — неплатежеспособными признано уже 916 тысяч россиян, следует из статистики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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