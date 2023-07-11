Рекордное количество россиян признало собственное банкротство — Finance.ua

Рекордное количество россиян признало собственное банкротство Сегодня 04:24 — Фондовый рынок

Рекордное количество россиян признало собственное банкротство

За первое полугодие 2023 года суды признали банкротами 163 тысяч граждан россии — на треть больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Об этом пишет местное издание «Известия» со ссылкой на официальные данные.

По количеству граждан-банкротов больше всего в московской области и москве. В этих регионах их количество достигает 7,97 тыс. и 7,75 тыс. соответственно. Далее следует Краснодарский край (7,74 тыс.), Свердловская область (6,13 тыс.) и Башкортостан (5,79 тыс.).

Основную часть процедур несостоятельности (96,5%) по-прежнему инициируют сами граждане, остальные — конкурсные кредиторы и госорганы.

С момента существования института судебного банкротства физлиц — 1 октября 2015 года — неплатежеспособными признано уже 916 тысяч россиян, следует из статистики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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