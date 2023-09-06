Рекордное количество подержанных иномарок с августа 2022 года: ТОП-10 самых популярных авто (инфографика) — Finance.ua
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Рекордное количество подержанных иномарок с августа 2022 года: ТОП-10 самых популярных авто (инфографика)

Технологии&Авто
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Рекордное количество подержанных иномарок с августа 2022 года: ТОП-10 самых популярных авто (инфографика)
Рекордное количество подержанных иномарок с августа 2022 года: ТОП-10 самых популярных авто (инфографика)
В течение августа украинский автопарк пополнили более 21 тыс. подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы.
Об этом сообщает Укравтопром.
По сравнению с июлем 2023 года регистрация таких авто увеличилась почти на 12%.
Относительно августовского показателя в прошлом году спрос на импортируемые автомобили с пробегом вырос на 27%.
Таким образом, августовское пополнение автопарка страны подержанными авто стало самым большим за предыдущие 12 месяцев.
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 45%. Далее следуют: дизельные — 32%; электромобили — 15%; авто с ГБО — 5%; гибриды — 3%.
Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда в очередной раз стал Volkswagen Golf.
Рекордное количество подержанных иномарок с августа 2022 года: ТОП-10 самых популярных авто (инфографика)
Средний возраст подержанных машин, которые в августе перешли на украинские номера, составляет 10 лет.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 127 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за рубежа, что в 3,3 раза больше реализации новых авто за тот же период.
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По материалам:
Економічна Правда
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