Рекордное количество британцев считают Brexit ошибкой и хотят вернуться в ЕС — Finance.ua
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Рекордное количество британцев считают Brexit ошибкой и хотят вернуться в ЕС

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Количество британцев, считающих, что Brexit (выход Великобритании из Европейского Союза) было ошибочным решением, достигло нового рекордного уровня в июле.
Это показал опрос, проведенный социологической компанией YouGov, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным опроса, несмотря на незначительные экономические выгоды от голосования за выход из ЕС в июне 2016 года, 57% британцев заявили, что решение о Brexit было ошибочным, по сравнению с 32%, которые считают, что оно было правильным.
Более половины — 55%, заявили, что проголосовали бы за возвращение в ЕС, против 31%, которые сказали, что остались бы вне блока, если бы референдум проводился сегодня.
В YouGov сообщили, что результаты опроса показали «умеренный сдвиг» по сравнению с январем 2021 года, когда 49% респондентов заявили, что проголосовали бы за присоединение, а 37% - за выход из ЕС.
Премьер-министр Британии Риши Сунак заявил в мае, что Brexit приносит преимущества, ссылаясь на политику свободных портов и снижение НДС, которые, по его словам, сделают некоторые товары дешевле.
Экономисты говорят, что свободные порты — специальные зоны с налоговыми и таможенными льготами и упрощенными правилами торговли — вряд ли будут способствовать росту британской экономики, но могут иметь ограниченную ценность как инструмент регионального развития.
Британские инвестиции в бизнес почти не выросли с середины 2016 г., в отличие от других развитых стран. Хотя экономисты, поддерживающие Brexit, объясняют, что капитал стремительно рос в годы, предшествовавшие 2016-му, и неизбежно должен был замедлиться, бизнес-опросы указывают на Brexit как одну из причин стагнации.
По материалам:
РБК-Україна
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