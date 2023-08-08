Рекордная прибыль: в Нацбанке сообщили, сколько украинские банки заработали за полгода — Finance.ua

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Рекордная прибыль: в Нацбанке сообщили, сколько украинские банки заработали за полгода

Фондовый рынок
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Рекордная прибыль: в Нацбанке сообщили, сколько украинские банки заработали за полгода
Рекордная прибыль: в Нацбанке сообщили, сколько украинские банки заработали за полгода
Банковский сектор в первом полугодии 2023 года получил 67,6 млрд грн прибыли по сравнению с 4,6 млрд грн убытка за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
«Платоспособные банки в первом полугодии 2023 года получили 67,6 млрд грн чистой прибыли по сравнению с 4,6 млрд грн убытка за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.
Главными факторами прибыльности сектора остаются рост процентных доходов, прежде всего от высоколиквидных активов, и несущественные объемы формирования резервов.
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Операционный доход банков вырос на 35% г/г.
Чистый процентный доход за первое полугодие вырос на 41% по сравнению с показателем января-июня прошлого года. Несмотря на увеличение процентных расходов в результате повышения процентных ставок по депозитам, процентные доходы выросли существенно.
Несмотря на определенное замедление в весенние месяцы, в частности, вследствие уменьшения операций с картами, чистый комиссионный доход вырос на 22% г/г.
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Чистая операционная прибыль до отчислений в резервы увеличилась в первом полугодии 2023 года на 57% г/г — до 87,4 млрд грн.
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Темпы отчислений в резервы под ущерб от активных операций снизились по сравнению с показателями первого полугодия прошлого года на 92%. В целом, с начала полномасштабного вторжения банки сформировали резервы под кредиты на 103 млрд грн.
Рентабельность капитала сектора на 1 июля 2023 составила 56% по сравнению с минус 4% год назад. Начисленный за полугодие налог на прибыль превысил соответствующий годовой показатель исторически наиболее прибыльного 2021 года.
По состоянию на 1 июля 2023 г. только восемь банков из 65 платежеспособных учреждений были убыточными с совокупным убытком 112 млн грн.

Справка Finance.ua:

  • чистая прибыль государственного ПриватБанка за январь-июнь 2023 составила 29,75 млрд грн, что в 4,7 раза превышает этот показатель за аналогичный период 2022 года;
  • Национальный банк Украины объявил о проведении выездных проверок по вопросам финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства в А-Банке и Банке ¾.
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По материалам:
Finance.ua
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