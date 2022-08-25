Регулятор утвердил механизм определения стоимости акций при эмиссии во время войны — Finance.ua

Регулятор утвердил механизм определения стоимости акций при эмиссии во время войны Сегодня 08:32 — Фондовый рынок

Регулятор утвердил механизм определения стоимости акций при эмиссии во время войны

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приняла решение об особенностях определения рыночной стоимости акций в процессе их эмиссии на период действия военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба Нацкомиссии.

Регулятор установил, что при эмиссии акций общества, 100 процентов которого принадлежит одному лицу, рыночная стоимость акций может определяться на основании отчета независимого оценщика, составленного в соответствии с международными стандартами оценки.

Решение Комиссии вступило в силу с момента его опубликования на официальном вебсайте.

Напомним, 8 августа Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сняла почти все ограничения на осуществление сделок на рынках капитала и организованных товарных рынках, которые были введены с началом большой войны.

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Економічна Правда По материалам:

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