Регулятор утвердил механизм определения стоимости акций при эмиссии во время войны — Finance.ua
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Регулятор утвердил механизм определения стоимости акций при эмиссии во время войны

Фондовый рынок
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Регулятор утвердил механизм определения стоимости акций при эмиссии во время войны
Регулятор утвердил механизм определения стоимости акций при эмиссии во время войны
Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приняла решение об особенностях определения рыночной стоимости акций в процессе их эмиссии на период действия военного положения.
Об этом сообщает пресс-служба Нацкомиссии.
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Регулятор установил, что при эмиссии акций общества, 100 процентов которого принадлежит одному лицу, рыночная стоимость акций может определяться на основании отчета независимого оценщика, составленного в соответствии с международными стандартами оценки.
Решение Комиссии вступило в силу с момента его опубликования на официальном вебсайте.
Напомним, 8 августа Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сняла почти все ограничения на осуществление сделок на рынках капитала и организованных товарных рынках, которые были введены с началом большой войны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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