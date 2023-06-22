Регулятор США подал в суд на Amazon из-за обмана клиентов — Finance.ua
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Регулятор США подал в суд на Amazon из-за обмана клиентов

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Федеральная торговая комиссия США (FTC) подала в суд на компанию Amazon, обвинив ее в том, что она обманом заставляет клиентов подписываться на свой сервис Prime без их согласия и «саботирует» попытки отменить их подписки.
Об этом пишет Financial Times.
В иске, поданном в четверг, FTC заявила, что Amazon использовал «манипулятивный, принудительный или вводящий в заблюждение дизайн пользовательского интерфейса, известный как „темные шаблоны“, чтобы обманом заставить потребителей подписаться на подписку Prime с автоматическим обновлением».
«Amazon обманом заставлял людей подписываться на постоянные подписки без их согласия, что не только разочаровало пользователей, но стоило им значительных денег», — заявила глава регулятора Лина Хан.
Amazon назвал претензии FTC «ложными», заявив, что отменить членство в Prime было «понятно и просто».
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Компания утверждает, что регулятор объявил о деле без какого-либо предупреждения, «в разгар наших дискуссий с сотрудниками FTC, чтобы убедиться, что они понимают факты, контекст и юридические вопросы, и до того, как мы смогли провести диалог с самими членами комиссии до того, как они подали иск в суд».
Этот иск стал еще одним шагом FTC против крупных технологических компаний, таких как Amazon, Google и Meta, начатых FTC и другими антимонопольными регуляторами в Вашингтоне, поскольку они борются с антиконкурентными или антипотребительскими деловыми практиками.
По материалам:
Економічна Правда
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