Регулятор США откроет офис по обслуживанию заявок от криптокомпаний — Finance.ua

Регулятор США откроет офис по обслуживанию заявок от криптокомпаний 12.09.2022, 01:15 — Финтех и Карты

Регулятор США откроет офис по обслуживанию заявок от криптокомпаний

Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) намерена создать новый офис для обслуживания заявок от криптовалютных компаний.

Об этом сообщает The Block со ссылкой на Сисели ЛаМоте, помощника директора по операциям раскрытия информации в Отделе корпоративных финансов SEC.

Сообщается, что офис будет входить в состав Отдела корпоративных финансов, который раскрывает информацию для компаний, торгующихся на бирже.

По словам Ламот, SEC в поисках специалиста, управляющего офисом. Также ожидается, что офис будет иметь юридический и бухгалтерский отдел для работы с криптовалютными компаниями, которые захотят проконсультироваться у регулятора или подать заявку.

ЛаМоте также заявила, что SEC считает новый офис необходимым для рассмотрения уникальных заявок на регистрацию криптоактивов, подавляющее большинство которых регулятор рассматривает как ценные бумаги. Большинство криптоиндустрии противостояло этому определению или иначе избегало регистрации новых монет в качестве ценных бумаг, что часто приводило к штрафным санкциям или судебным разбирательствам.

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cryptomisto По материалам:

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