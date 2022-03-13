Регулятор разрешил финансировать строительство на западе Украины — Finance.ua

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Регулятор разрешил финансировать строительство на западе Украины

Сегодня 10:32Казна и Политика
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Регулятор разрешил финансировать строительство на западе УкраиныРегулятор разрешил финансировать строительство на западе Украины, shutterstock.com
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку разрешила институтам совместного инвестирования в период военного положения финансировать уже начатое строительство в областях западного региона страны.
Об этом сообщается на сайте Комиссии.
Также НКЦБФР разрешила оплачивать вознаграждение компаниям по управлению активами и хранителям.
Речь идет о девяти областях: Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой.
Размер вознаграждения КУА и хранителей, а в случае негосударственных пенсионных фондов — их администраторов не должен превышать среднемесячного размера вознаграждения за предыдущие 12 месяцев.
Кроме того, Комиссия разрешила выплачивать дивиденды ИСИ, начисленные до 24 февраля 2022 года, а также продлевать депозитные договоры, но в объемах не выше существующих.
По материалам: Економічна Правда
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