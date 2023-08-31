Регулятор планирует внепланово проверить «Центрэнерго» — Finance.ua
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Регулятор планирует внепланово проверить «Центрэнерго»

Казна и Политика
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Регулятор планирует внепланово проверить «Центрэнерго»
Регулятор планирует внепланово проверить «Центрэнерго»
Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг планирует внепланово проверить государственную энергогенерирующую компанию — ПАО «Центрэнерго» — из-за отсутствия ответа о состоянии поврежденных объектов.
Об этом сообщает ExPro.
Решение о проведении внеплановой невыездной проверки производства электрической энергии и производства тепловой энергии планируется принять на заседании 5 сентября.
Как отмечено в обосновании, НКРЭКУ письмом от 8 августа обратилась в «Центрэнерго» с просьбой предоставить актуализированную по состоянию на 1 августа информацию об объектах, поврежденных (разрушенных) в результате боевых действий.
Компания ответила письмом от 10 августа, но фактически запрашиваемая информация предоставлена ​​не была.
Напомним, государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» планирует импортировать уголь для прохождения осенне-зимнего периода 2023−2024 годов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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