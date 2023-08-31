Регулятор планирует внепланово проверить «Центрэнерго» — Finance.ua

Регулятор планирует внепланово проверить «Центрэнерго» Сегодня 20:20 — Казна и Политика

Регулятор планирует внепланово проверить «Центрэнерго»

Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг планирует внепланово проверить государственную энергогенерирующую компанию — ПАО «Центрэнерго» — из-за отсутствия ответа о состоянии поврежденных объектов.

Об этом сообщает ExPro

Решение о проведении внеплановой невыездной проверки производства электрической энергии и производства тепловой энергии планируется принять на заседании 5 сентября.

Как отмечено в обосновании, НКРЭКУ письмом от 8 августа обратилась в «Центрэнерго» с просьбой предоставить актуализированную по состоянию на 1 августа информацию об объектах, поврежденных (разрушенных) в результате боевых действий.

Компания ответила письмом от 10 августа, но фактически запрашиваемая информация предоставлена ​​не была.

Напомним, государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» планирует импортировать уголь для прохождения осенне-зимнего периода 2023−2024 годов.

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Економічна Правда По материалам:

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