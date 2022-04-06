Регионы смогут закупать стройматериалы для восстановительных работ за счет госбюджета — Finance.ua

Регионы смогут закупать стройматериалы для восстановительных работ за счет госбюджета

Сегодня 15:12 — Недвижимость

Как сообщают в Министерстве развития общин и территорий Украины, регионы за счет средств Государственного бюджета смогут закупать строительные материалы и безотлагательно проводить первоочередные аварийно-ремонтные работы на объектах, поврежденных в результате вооруженной агрессии рф.

Соответствующий проект постановления, разработанный Минрегионом, был принят на заседании Правительства 5 апреля.

«Это решение позволит в условиях военного положения оперативно приобрести самые необходимые строительные материалы для проведения восстановительных работ в больницах, административных помещениях, жилых зданиях и коммунальных предприятиях, которые получили повреждения в результате боевых действий», — отметил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Проект постановления предусматривает возможности приобретения строительных материалов для первоочередных аварийно-ремонтных работ на объектах, поврежденных в результате боевых действий, заказчиком которых являются военные администрации в населенных пунктах, пострадавших в результате боевых действий.

Речь идет о приобретении таких материалов:

стекло для восстановления оконных и дверных блоков;

OSB-плиты (ДСП и ДВП плиты), гипсокартонные плиты, брусья, доски и рейки;

металлическая проволока, гвозди, саморезы;

пленка, тенты;

листы металлические (профнастил) и шиферные плиты.

Напомним, ранее Правительство упростило процедуры импорта строительной продукции, необходимой для восстановления разрушенной инфраструктуры.

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