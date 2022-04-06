Регионы смогут закупать стройматериалы для восстановительных работ за счет госбюджета — Finance.ua
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Регионы смогут закупать стройматериалы для восстановительных работ за счет госбюджета

Сегодня 15:12Недвижимость
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Как сообщают в Министерстве развития общин и территорий Украины, регионы за счет средств Государственного бюджета смогут закупать строительные материалы и безотлагательно проводить первоочередные аварийно-ремонтные работы на объектах, поврежденных в результате вооруженной агрессии рф.
Соответствующий проект постановления, разработанный Минрегионом, был принят на заседании Правительства 5 апреля.
«Это решение позволит в условиях военного положения оперативно приобрести самые необходимые строительные материалы для проведения восстановительных работ в больницах, административных помещениях, жилых зданиях и коммунальных предприятиях, которые получили повреждения в результате боевых действий», — отметил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.
Проект постановления предусматривает возможности приобретения строительных материалов для первоочередных аварийно-ремонтных работ на объектах, поврежденных в результате боевых действий, заказчиком которых являются военные администрации в населенных пунктах, пострадавших в результате боевых действий.
Речь идет о приобретении таких материалов:
  • стекло для восстановления оконных и дверных блоков;
  • OSB-плиты (ДСП и ДВП плиты), гипсокартонные плиты, брусья, доски и рейки;
  • металлическая проволока, гвозди, саморезы;
  • пленка, тенты;
  • листы металлические (профнастил) и шиферные плиты.
Напомним, ранее Правительство упростило процедуры импорта строительной продукции, необходимой для восстановления разрушенной инфраструктуры.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
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