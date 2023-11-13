Реформы в энергетике не останавливаются, несмотря на войну — Минэнерго
Украина будет продолжать реформирование энергетической отрасли, и одной из важнейших задач на этом пути является интеграция с европейскими электроэнергетическим и газовым рынками.
Об этом пишет пресс-служба Минэнерго.
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Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире Национального телемарафона «Единые новости».
Глава Минэнерго напомнил, что на этой неделе Еврокомиссия обнародовала отчет с оценкой проводимых Украиной реформ.
«В этом отчете реформы в области энергетики оценены очень высоко. Мы действительно многое сделали, и ключевое — мы эти реформы делали во время войны. Мы ни дня не остановились во время большой агрессии и двигались вперед», — подчеркнул министр.
В частности, Европейская комиссия отметила принятие закона о предотвращении злоупотреблений на оптовых энергетических рынках, направленного на имплементацию регламента REMIT, а также продолжение корпоративной реформы ОГТСУ.
Впереди у нас еще большая работа: это интеграция рынков электроэнергии и газа, введение европейских правил. Это наши планы на следующий год. На этом пути мы чувствуем поддержку партнеров и готовность помогать с точки зрения максимально быстрой имплементации норм, которые нам нужны", — отметил Герман Галущенко.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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