Реформы в энергетике не останавливаются, несмотря на войну — Минэнерго Сегодня 14:37 — Казна и Политика

Реформы в энергетике не останавливаются, несмотря на войну — Минэнерго

Украина будет продолжать реформирование энергетической отрасли, и одной из важнейших задач на этом пути является интеграция с европейскими электроэнергетическим и газовым рынками.

Об этом пишет пресс-служба Минэнерго.

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Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире Национального телемарафона «Единые новости».

Глава Минэнерго напомнил, что на этой неделе Еврокомиссия обнародовала отчет с оценкой проводимых Украиной реформ.

«В этом отчете реформы в области энергетики оценены очень высоко. Мы действительно многое сделали, и ключевое — мы эти реформы делали во время войны. Мы ни дня не остановились во время большой агрессии и двигались вперед», — подчеркнул министр.

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В частности, Европейская комиссия отметила принятие закона о предотвращении злоупотреблений на оптовых энергетических рынках, направленного на имплементацию регламента REMIT, а также продолжение корпоративной реформы ОГТСУ.

Впереди у нас еще большая работа: это интеграция рынков электроэнергии и газа, введение европейских правил. Это наши планы на следующий год. На этом пути мы чувствуем поддержку партнеров и готовность помогать с точки зрения максимально быстрой имплементации норм, которые нам нужны", — отметил Герман Галущенко.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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