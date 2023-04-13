Реформа «Укроборонпрома» отложена — Finance.ua

Реформа «Укроборонпрома» отложена Сегодня 08:32 — Казна и Политика

Реформа «Укроборонпрома» отложена

Превращение государственного концерна «Укроборонпром» в акционерное общество «Украинская оборонная промышленность» пока не началось из-за отсутствия опубликованного постановления на сайте правительства.

Об этом сообщает пресс-служба Независимой антикоррупционной комиссии (НАКО).

В Секретариате Кабмина подтвердили, что постановление о реформе оборонного концерна пока отсутствует в публичном доступе.

«На заседании Правительства 21.03.2023 было принято постановление Кабинета Министров «Об образовании акционерного общества „Украинская оборонная промышленность“. По состоянию на 11.04.2023 указанное постановление оформляется в соответствии с регламентными требованиями», — говорится в письме Секретариата, которое есть в распоряжении НАКО.

На данный момент документ отсутствует в публичном доступе. Проект постановления был подан в Кабмин еще в июне 2022 года. Таким образом, в целом правительство работает над документом более 9 месяцев.

В НАКО отмечают, что без постановления Кабмина преобразование «Укроборонпрома» не может начаться. В очередной раз откладывается старт корпоративной реформы оборонной отрасли, которая призвана сделать систему управления государственными производителями оружия прозрачной и независимой от влияния политиков и открыть доступ к дополнительным финансовым инструментам.

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Напомним, 6 октября 2021 года вступил в силу закон «Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности», который должен превратить неэффективную форму управления производителями оружия «концерн» в акционерное общество, где 100% акций принадлежит государству.

Напомним, Кабинет Министров Украины на заседании 21 марта принял решение о превращении государственного концерна «Укроборонпром» в акционерное общество «Украинская оборонная промышленность», в котором 100% акций принадлежит государству.

Как объяснили в госконцерне, процесс преобразования «Укроборонпрома» и его предприятий не влияет на производство вооружения и военной техники для нужд сил безопасности и обороны Украины.

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