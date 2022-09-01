Реформа стимулирующего тарифообразования для операторов системы распределения позволила Украине успешно интегрироваться в единую энергосеть ЕС — эксперт Сегодня 21:30 — Энергетика

Реформа стимулирующего тарифообразования для операторов системы распределения наряду с сертификацией «Укрэнерго» позволила Украине успешно интегрироваться в единую энергосеть ЕС и в период войны позволила облэнерго оперативно ремонтировать поврежденные линии электропередачи.

Об этом сообщает исполнительный директор общественного союза «Умные электросети Украины» Александр Баранюк в рамках заседания Energy Club

По словам Баранюка, внедрение стимулирующего тарифообразования для операторов системы распределения — серьезная реформа, к которой готовилось государство 8 лет.

«Это говорил и премьер-министр, и вспоминал в речах президент. Все сказали, что мы выполнили часть евроинтеграционных процессов. И сейчас мы должны в этих процессах оставаться», — подчеркнул Баранюк.

По мнению руководителя профильного союза операторов системы распределения, RAB-тариф позволил перекинуть значительные средства в операционные затраты, которые распределялись по-разному.

«Поэтому нельзя в этом смысле подвергать критике RAB-тариф, потому что это стало поддержкой как для компаний, так и для властей, не разрабатывавших особого плана для ОСРов, как им действовать. ОСР сами сориентировались, сами взяли имеющиеся ресурсы и сами правильно применили», — отметил он.

Напомним, ранее глава комитета по энергетике Верховной Рады Андрей Герус отметил, что реформа стимулирующего тарифообразования была верным решением.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.