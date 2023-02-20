Реестр волонтеров в прошлом году увеличился более чем в 8 раз — Finance.ua

Реестр волонтеров в прошлом году увеличился более чем в 8 раз
В год полномасштабного вторжения рф в Реестре волонтеров в Налоговой зарегистрировались 2383 украинца. Это в 8,4 раза больше, чем за все время существования перечня.
Об этом сообщает Опендатабот.
В целом Государственная налоговая служба насчитала 2699 волонтеров на начало 2023 года. Реестр волонтеров антитеррористической операции создан еще в 2014 году, и до полномасштабного вторжения в нем было всего 320 человек.
Приблизительно 70% регистраций волонтеров за 2022 год пришлось на декабрь. Завершение отчетного периода побудило 1653 граждан в последний месяц года обезопасить себя от проблем с налоговой.
Основные причины зарегистрироваться в перечне волонтеров от ГНС:
Не попасть под налогообложение донатов
Регистрация требуется, чтобы значительные суммы донорских средств не учитывались в ежегодном налогооблагаемом доходе. Без этого на донаты ГНС может начислить 18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора.
«Я регистрировался, потому что не хочу, чтобы более 1 000 000 грн, собранных для ВСУ, ушли на мои налоги. Если сумма донатов значительно больше вашего дохода, то точно нужно зарегистрироваться. Когда начинаете собирать деньги на периодической основе — регистрируйтесь», — рекомендует волонтер Александр Краснов, который на постоянной основе помогает ПВО Юга.
Не попасть под финмониторинг и блокировку счетов от банка
Еще одна причина не медлить с регистрацией волонтером — подозрительность некоторых операций по карте для вашего банка. Там могут запросить подтверждающие документы и даже заблокировать счет при их отсутствии.
Алим Бодня, волонтер из Днепра, говорит, что официально оформился после вопросов банка — по его словам, Монобанк тогда дал пять суток на сбор документов.
Рейтинг доверия
На фоне количества мошеннических схем с донатами и недобросовестных собирателей, включение в официальный список волонтеров также может стать решающим аргументом в пользу доверия к сбору.
Дополнительным преимуществом, как рассказал волонтер Алексей из Chokolovka Team, является то, что зарегистрированным гораздо легче взаимодействовать с зарубежными и большими донорами. Алексей с командой помогают военным на Бахмутском направлении.
Важно, что за использование донатов в целях прибыли недобросовестных волонтеров ждет уголовная ответственность по статье 201-2 УКУ. Во время военного положения, независимо от размера ущерба, можно получить от 5 до 7 лет заключения с конфискацией имущества. К тому же мошенникам могут запретить занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
Как зарегистрироваться волонтером?
Следует подать заявление в ГНС по месту регистрации (бумажную или электронную). В документе указать ИНН и банковские реквизиты волонтера. Включение в реестр производится по заявлению в течение одного рабочего дня.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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