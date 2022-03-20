Реестр электронных больничных возобновил работу — Finance.ua

Реестр электронных больничных возобновил работу

Сегодня 17:43 — Личные финансы

Электронный реестр листков нетрудоспособности Пенсионного фонда Украины возобновил свою работу в полном объеме.

Об этом сообщается на сайте правительственного портала.

Все е-больничные, по которым работодатели не успели оформить заявление-расчет из-за отсутствия доступа к реестру, теперь могут быть проработаны и поданы в Фонд социального страхования Украины на оплату.

«Фонд социального страхования Украины является гарантом финансовой и медико-социальной поддержки для миллионов украинских работников, беременных женщин, пострадавших на производстве и их семей. Поэтому, несмотря на условия военного положения, специалисты Фонда продолжают работу для непрерывного осуществления всех выплат», — говорится в сообщении.

Оперативная информация по оплате больничных и перечислению средств непосредственно на счета работодателей по-прежнему обновляется в телеграм-канале ФССУ по тегам #фінансування_оперативно и #фінансування_страхувальників.

В то же время из-за военной агрессии России некоторые отделения Фонда вынужденно приостановили прием и выполняют работу дистанционно.

Однако большинство отделений продолжают работу, актуальный список и контакты отделений обновляются по ссылке.

Если ваш работодатель приостановил работу из-за боевых действий и не имеет возможности сформировать заявление-расчет по больничному, Фонд социального страхования Украины начислит помощь напрямую на вашу банковскую карточку или специальный счет.

Для этого необходимо обратиться в любое удобное отделение ФССУ, которое имеет возможность продолжать прием в условиях военного положения. Подробнее о процедуре и необходимых документах по ссылке.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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