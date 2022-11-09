Редкий розовый бриллиант Fortune был продан на аукционе за 28,5 млн долларов — Finance.ua

Редкий розовый бриллиант Fortune был продан на аукционе за 28,5 млн долларов Сегодня 18:32 — Фондовый рынок

Редкий розовый бриллиант Fortune был продан на аукционе за 28,5 млн долларов

Розовый бриллиант Fortune, исключительно редкий гигантский драгоценный камень, продан во вторник на аукционе в Женеве частному азиатскому коллекционеру за 28,5 млн долларов, передает AFP.

Он был продан на аукционе Magnificent Jewels в отеле des Bergues в рамках Недели роскоши Christie в Женеве.

По данным аукционного дома Christie’s, этот драгоценный камень весом 18,18 карата — крупнейший бриллиант грушевидной огранки, когда-либо проданный с молотка.

Читайте также Старинный колумбийский изумруд будет продан с аукциона. Деньги пойдут на помощь Украине

Торги, длившиеся четыре минуты, начались с 17 миллионов швейцарских франков и были трехсторонней битвой между участниками торгов по телефону, и победитель получил драгоценный камень, увеличив ставку на полмиллиона.

Алмаз был выставлен в Женеве, затем в октябре отправился в Нью-Йорк, Шанхай, Тайвань и Сингапур, после чего вернулся в Швейцарию.

Справка Finance.ua:

мировой рекорд розового бриллианта был установлен в 2017 году, когда камень, известный как CTF Pink Star, был продан в Гонконге за 71,2 миллиона долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.