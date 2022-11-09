Редкий розовый бриллиант Fortune был продан на аукционе за 28,5 млн долларов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Редкий розовый бриллиант Fortune был продан на аукционе за 28,5 млн долларов

Фондовый рынок
27
Редкий розовый бриллиант Fortune был продан на аукционе за 28,5 млн долларов
Редкий розовый бриллиант Fortune был продан на аукционе за 28,5 млн долларов
Розовый бриллиант Fortune, исключительно редкий гигантский драгоценный камень, продан во вторник на аукционе в Женеве частному азиатскому коллекционеру за 28,5 млн долларов, передает AFP.
Он был продан на аукционе Magnificent Jewels в отеле des Bergues в рамках Недели роскоши Christie в Женеве.
По данным аукционного дома Christie’s, этот драгоценный камень весом 18,18 карата — крупнейший бриллиант грушевидной огранки, когда-либо проданный с молотка.
Читайте также
Торги, длившиеся четыре минуты, начались с 17 миллионов швейцарских франков и были трехсторонней битвой между участниками торгов по телефону, и победитель получил драгоценный камень, увеличив ставку на полмиллиона.
Алмаз был выставлен в Женеве, затем в октябре отправился в Нью-Йорк, Шанхай, Тайвань и Сингапур, после чего вернулся в Швейцарию.

Справка Finance.ua:

  • мировой рекорд розового бриллианта был установлен в 2017 году, когда камень, известный как CTF Pink Star, был продан в Гонконге за 71,2 миллиона долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.