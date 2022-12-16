Realme представила новый смартфон — Finance.ua

Realme представила новый смартфон Сегодня 02:58 — Фондовый рынок

Китайская компания Realme представила новый бюджетный смартфон Realme V23i.

Об этом сообщает GSM Arena

Устройство имеет 16,7-сантиметровый жидкокристаллический дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления экрана в 90Гц.

Внутри смартфона установлен процессор MediaTek Dimensity 700 и батарея с емкостью пять тысяч мегаампер в час.

Главная камера имеет 13 Мп, в то время как у селфикамеры 8 Мп.

Сам смартфон, работающий на оперативной системе Android 12, будет доступен в двух цветах — светло-синем и черном.

Стоимость Realme V23i с операционной памятью в 4Гб и внутренней памятью в 128Гб составит 288 долларов США.

Как сообщал Укринформ, китайская компания Honor представила в среду, 23 ноября, новый складной смартфон Honor Magic Vs.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.