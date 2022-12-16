Realme представила новый смартфон — Finance.ua

Realme представила новый смартфон
Китайская компания Realme представила новый бюджетный смартфон Realme V23i.
Об этом сообщает GSM Arena.
Устройство имеет 16,7-сантиметровый жидкокристаллический дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления экрана в 90Гц.
Внутри смартфона установлен процессор MediaTek Dimensity 700 и батарея с емкостью пять тысяч мегаампер в час.
Главная камера имеет 13 Мп, в то время как у селфикамеры 8 Мп.
Сам смартфон, работающий на оперативной системе Android 12, будет доступен в двух цветах — светло-синем и черном.
Стоимость Realme V23i с операционной памятью в 4Гб и внутренней памятью в 128Гб составит 288 долларов США.
Как сообщал Укринформ, китайская компания Honor представила в среду, 23 ноября, новый складной смартфон Honor Magic Vs.
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