Realme позаимствовала одну из ключевых особенностей iPhone 14 Pro — Finance.ua

Realme позаимствовала одну из ключевых особенностей iPhone 14 Pro Сегодня 04:45 — Технологии&Авто

Realme позаимствовала одну из ключевых особенностей iPhone 14 Pro

Компания Realme может первой среди производителей Android-смартфонов создать решение, аналогичное Dynamic Island от Apple. На это указывает твит руководителя компании и утечка анимации.

Эта информация не является неожиданностью. Еще в сентябре прошлого года Realme сообщила о намерении клонировать Dynamic Island. Похоже, что с этого времени специалисты компании занимаются разработкой функции Mini Capsule.

Фотография в удаленном твите демонстрировала элемент пользовательского интерфейса в форме таблетки в верхней части экрана. Там также отображался логотип быстрой зарядки Oppo SuperVOOC. Анимация, которой поделился инсайдер OnLeaks, показывает, как капсула в области фронтальной камеры расширяется и закрывается для отображения информации о состоянии зарядки.

Функция Apple Dynamic Island являлась своего рода заполнителем с момента запуска iPhone 14 Pro. Она могла выводить предупреждение о низком уровне зарядки батареи AirPods или другие уведомления. В iOS 16.1 появился Live Activity API, открывший доступ сторонним разработчикам к Dynamic Island. И теперь некоторые приложения, например Uber, могут использовать Dynamic Island для отображения информации без открытия самого приложения. Google Maps обеспечит поддержку Live Activity в ближайшие месяцы.

Помимо информирования о состоянии зарядки пока нет сведений о том, как Realme намерена использовать собственный аналог Dynamic Island.

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