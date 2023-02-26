Realme позаимствовала одну из ключевых особенностей iPhone 14 Pro — Finance.ua
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Realme позаимствовала одну из ключевых особенностей iPhone 14 Pro

Технологии&Авто
14
Realme позаимствовала одну из ключевых особенностей iPhone 14 Pro
Realme позаимствовала одну из ключевых особенностей iPhone 14 Pro
Компания Realme может первой среди производителей Android-смартфонов создать решение, аналогичное Dynamic Island от Apple. На это указывает твит руководителя компании и утечка анимации.
Эта информация не является неожиданностью. Еще в сентябре прошлого года Realme сообщила о намерении клонировать Dynamic Island. Похоже, что с этого времени специалисты компании занимаются разработкой функции Mini Capsule.
Фотография в удаленном твите демонстрировала элемент пользовательского интерфейса в форме таблетки в верхней части экрана. Там также отображался логотип быстрой зарядки Oppo SuperVOOC. Анимация, которой поделился инсайдер OnLeaks, показывает, как капсула в области фронтальной камеры расширяется и закрывается для отображения информации о состоянии зарядки.
Функция Apple Dynamic Island являлась своего рода заполнителем с момента запуска iPhone 14 Pro. Она могла выводить предупреждение о низком уровне зарядки батареи AirPods или другие уведомления. В iOS 16.1 появился Live Activity API, открывший доступ сторонним разработчикам к Dynamic Island. И теперь некоторые приложения, например Uber, могут использовать Dynamic Island для отображения информации без открытия самого приложения. Google Maps обеспечит поддержку Live Activity в ближайшие месяцы.
Помимо информирования о состоянии зарядки пока нет сведений о том, как Realme намерена использовать собственный аналог Dynamic Island.
По материалам:
ITC.ua
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