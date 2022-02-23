Realme анонсировала новую технологию в Realme V25 — Finance.ua
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Realme анонсировала новую технологию в Realme V25

Сегодня 23:08Технологии&Авто
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Realme запустила V15 5G в январе прошлого года, а скоро бренд выпустит V25. Информация поступила от директора по маркетингу Realme Сюй Ци Чейза, который также сказал, что Realme V25 будет оснащён новой технологией Realme.
Директор по маркетингу не вдавался в подробности этой новой технологии и не сообщал чего-либо ещё о V25. Но смартфон уже был сертифицирован TENAA в прошлом месяце. Он получит 6,58-дюймовый FullHD+ TFT-экран, 8-ядерный процессор и аккумулятор номинальной ёмкостью 4880 мА•ч.
Он будет доступен с 6, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, а также будет иметь слот для карт памяти microSD. Смартфон будет оснащён 16-мегапиксельной камерой для селфи и тройной камерой с датчиками изображения разрешением 64, 2 и 2 Мп. Он будет поддерживать сети 5G и оснащён боковым считывателем отпечатков пальцев для биометрической аутентификации.
Realme V25 будет иметь толщину 8,5 мм, весить 195 г и иметь три варианта цвета.
По материалам: iXBT.com
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