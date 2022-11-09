Развивающиеся страны больше всего пострадают от энергетического кризиса — Bloomberg Сегодня 11:15 — Энергетика

Развивающиеся страны больше всего пострадают от энергетического кризиса — Bloomberg

Энергетический кризис, вызванный российской агрессией против Украины, может привести к годам дефицита электроэнергии во многих странах мира, но больше всего пострадают развивающиеся страны.

Об этом пишет Bloomberg

Отмечается, что несмотря на высокие цены на энергоносители, страны Европы смогли накопить достаточные запасы природного газа, чтобы уверенно пройти зимний период.

В то же время эксперты ожидают, что гораздо больше от энергокризиса пострадают самые бедные страны мира. Они отмечают, что развивающиеся страны не смогут удовлетворить свои потребности в энергоносителях ни сейчас, ни в ближайшем будущем, а наиболее вероятные последствия — остановка заводов, более частые и длительные перебои с электроэнергией, социальные беспорядки могут затянуться на все следующее десятилетие.

«Обеспокоенность энергетической безопасностью в Европе вызывает энергетическую бедность в развивающихся странах. Европа „высасывает“ газ из других стран любой ценой», — сказал Саул Кавоник, энергетический аналитик Credit Suisse Group AG.

Bloomberg отмечает, что после лета почти непрерывных отключений электроэнергии прохладная погода и ливни смягчили энергетический кризис в Пакистане, Индии, Республике Бангладеш и Филиппинах. Но любое облегчение будет временным, поскольку близится похолодание, а шансы обеспечить долгосрочные поставки невелики.

Одной из главных проблем для развивающихся стран стал значительный рост спроса и, как следствие, цен на сжиженный газ в Европе. Поэтому некоторые поставщики просто отменили давно запланированные поставки в Южную Азию, надеясь продать эти же объемы сжиженного газа на других рынках по более высокой цене.

«Болнн высокие цены, которые они (поставщики. — Ред.) могут получить на спотовом рынке, с лихвой компенсируют любые штрафы, которые они могут заплатить за уклонение от запланированных поставок. И эта динамика, вероятно, будет сохраняться годами», — отметил Рагхав Матур, аналитик Wood Mackenzie Ltd.

Эксперты подчеркивают, что обычно, когда возникает краткосрочный дефицит, страны могут подписывать долгосрочные контракты на поставки, уплачивая фиксированную ставку за гарантию надежных поставок в течение многих лет. Однако в этот раз это не сработало: отклоняют даже заявки на поставки, которые должны начаться через несколько лет.

В частности, Индия потерпела неудачу в своей последней попытке зафиксировать поставки, начиная с 2025 года. Бангладеш и Таиланд фактически отказались от попыток получить контракты, которые начнут действовать с 2026 г., когда крупные новые экспортные заводы в Катаре и США планируют начать доставку топлива.

В прошлом месяце Пакистан не смог заключить шестилетнее соглашение, которое должно было начаться в следующем году, после того как несколько попыток краткосрочных закупок также провалились.

«Мы думали, что кризис закончится к концу года, но этого не произошло», — сказал Кулит Сомбацири, постоянный секретарь министерства энергетики Таиланда.

По его мнению, если цены на сжиженный газ будут продолжать расти, правительству придется рассмотреть такие меры как закрытие магазинов и предприятий, потребляющих значительное количество электроэнергии.

Bloomberg также отмечает, что энергетический кризис будет оказывать значительное негативное влияние на экономику развивающихся стран.

В частности, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), рост спроса на газ в развивающихся странах Азии «заметно замедлился» в период с января по июль, поскольку «заоблачные цены» привели к снижению потребления. В Таиланде, одном из крупнейших потребителей газа в регионе, наблюдалось падение спроса на 12% за этот период, потому что высокие цены сократили потребление в энергетическом секторе.

По словам уже упомянутого Рагхава Матура, нужно до четырех лет, чтобы рынок сбалансировался. К тому времени нестабильные цены будут нормой, и, по его словам, «сжатый природный газ будет принадлежать сначала развитым странам, а остатки — развивающимся».

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Укрінформ По материалам:

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