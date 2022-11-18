Разрушение энергетической инфраструктуры Украины достигает критической точки — Еврокомиссия — Finance.ua
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Разрушение энергетической инфраструктуры Украины достигает критической точки — Еврокомиссия

Энергетика
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Разрушение энергетической инфраструктуры Украины достигает критической точки — Еврокомиссия
Разрушение энергетической инфраструктуры Украины достигает критической точки — Еврокомиссия
В преддверии зимы в Украине люди остаются без отопления и света, потому что разрушения энергетической инфраструктуры достигают критической точки.
Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Еврокомиссии.
Еврокомиссия координирует новую доставку более 1800 тонн экстренной помощи Украине в текущем месяце, которая включает энергоснабжение, предметы для укрытия, защитную одежду, противопожарное оборудование, грузовики и автобусы. Общий объем материальной помощи составляет 74 тыс. тонн на сумму более 450 млн евро после вторжения россии.
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Последняя поддержка пришла из Бельгии, Финляндии, Германии, Словакии, Люксембурга и Швеции.
«Разрушение энергетической инфраструктуры Украины достигает критической точки. Накануне зимы людям отключают свет и отопление. Ключевым приоритетом нашей гуманитарной деятельности сегодня является увеличение масштабов помощи по подготовке к зиме. ЕС круглосуточно работает, чтобы помочь сохранить электроэнергию в Украине. Через Механизм гражданской защиты ЕС мы поставляем в Украину генераторы и жизненно важное энергетическое оборудование», — говорится в заявлении.
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Комиссар по кризисному менеджменту Янез Ленарчич подчеркнул, что такая помощь Украине — лучшая демонстрация солидарности ЕС в действии.

Можно ли оставить без света Украину 💡

По материалам:
Українські Новини
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