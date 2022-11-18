Разрушение энергетической инфраструктуры Украины достигает критической точки — Еврокомиссия Сегодня 10:45 — Энергетика

Разрушение энергетической инфраструктуры Украины достигает критической точки — Еврокомиссия

В преддверии зимы в Украине люди остаются без отопления и света, потому что разрушения энергетической инфраструктуры достигают критической точки.

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Еврокомиссии.

Еврокомиссия координирует новую доставку более 1800 тонн экстренной помощи Украине в текущем месяце, которая включает энергоснабжение, предметы для укрытия, защитную одежду, противопожарное оборудование, грузовики и автобусы. Общий объем материальной помощи составляет 74 тыс. тонн на сумму более 450 млн евро после вторжения россии.

Последняя поддержка пришла из Бельгии, Финляндии, Германии, Словакии, Люксембурга и Швеции.

«Разрушение энергетической инфраструктуры Украины достигает критической точки. Накануне зимы людям отключают свет и отопление. Ключевым приоритетом нашей гуманитарной деятельности сегодня является увеличение масштабов помощи по подготовке к зиме. ЕС круглосуточно работает, чтобы помочь сохранить электроэнергию в Украине. Через Механизм гражданской защиты ЕС мы поставляем в Украину генераторы и жизненно важное энергетическое оборудование», — говорится в заявлении.

Комиссар по кризисному менеджменту Янез Ленарчич подчеркнул, что такая помощь Украине — лучшая демонстрация солидарности ЕС в действии.

Українські Новини По материалам:

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