Разрушение 30% украинской энергоинфраструктуры: Данилов раскрыл детали — Finance.ua

Разрушение 30% украинской энергоинфраструктуры: Данилов раскрыл детали Сегодня 10:04 — Энергетика

Секретарь СНБО Алексей Данилов опроверг заявление главы Минэнерго Германа Галущенко о том, что российские ракетные удары 10 октября повредили около 30% энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом говорилось в его интервью Радио НВ

Данилов подчеркнул, что такая оценка не соответствует действительности и некорректна.

«Я хотел бы заметить, что расчеты, которые давал министр Герман Галущенко о 30%, абсолютно некорректны. Это не соответствует действительности», — сказал секретарь СНБО.

По его словам, все, что можно было привести в порядок, уже исправили.

«И не нужно пугать население, что у нас 30% энергетической мощности отсутствует. Это не соответствует действительности. Нужно очень корректно все это отслеживать», — пояснил Данилов.

В то же время он добавил, что россия действительно пыталась уничтожить 30% энергетической инфраструктуры Украины.

«Сегодня восстановили почти везде, на всех территориях возобновлено энергоснабжение. Мы заранее готовились ко всем этим процессам. Понимаем, что происходит в этой области, не надо пугать людей», — подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов заявил, что россия планирует продолжить уничтожение критической инфраструктуры Украины, в том числе — газопроводов.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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