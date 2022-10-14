Разрушение 30% украинской энергоинфраструктуры: Данилов раскрыл детали — Finance.ua
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Разрушение 30% украинской энергоинфраструктуры: Данилов раскрыл детали

Энергетика
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Секретарь СНБО Алексей Данилов опроверг заявление главы Минэнерго Германа Галущенко о том, что российские ракетные удары 10 октября повредили около 30% энергетической инфраструктуры Украины.
Об этом говорилось в его интервью Радио НВ.
Данилов подчеркнул, что такая оценка не соответствует действительности и некорректна.
«Я хотел бы заметить, что расчеты, которые давал министр Герман Галущенко о 30%, абсолютно некорректны. Это не соответствует действительности», — сказал секретарь СНБО.
По его словам, все, что можно было привести в порядок, уже исправили.
«И не нужно пугать население, что у нас 30% энергетической мощности отсутствует. Это не соответствует действительности. Нужно очень корректно все это отслеживать», — пояснил Данилов.
В то же время он добавил, что россия действительно пыталась уничтожить 30% энергетической инфраструктуры Украины.
«Сегодня восстановили почти везде, на всех территориях возобновлено энергоснабжение. Мы заранее готовились ко всем этим процессам. Понимаем, что происходит в этой области, не надо пугать людей», — подчеркнул секретарь СНБО.
Данилов заявил, что россия планирует продолжить уничтожение критической инфраструктуры Украины, в том числе — газопроводов.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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