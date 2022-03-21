Разрешительные документы для бизнеса перевели в декларативную электронную форму — Finance.ua
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Разрешительные документы для бизнеса перевели в декларативную электронную форму

Сегодня 12:32Казна и Политика
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Для бизнеса 95% разрешительных документов переведены в декларативную электронную форму.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма в обращении.
«95% всех разрешительных документов переводятся в декларативную электронную форму. Если раньше нужно было пройти определенную процедуру для получения того или иного разрешения, то сегодня будет достаточно подать электронную заявку», — сказал Шурма.
Он также отметил, что в настоящее время Украина фактически создала режим «открытой таможни» с Европейским Союзом с целью беспрепятственной поставки продуктов в украинские магазины.
Кроме того, Шурма напомнил, что для возобновления работы экономики разработана комплексная программа поддержки бизнеса:
  • она включает в себя элементы налоговой реформы, в частности упрощенную систему налогообложения. Так, предприятия с оборотом до 10 млрд грн будут платить только 2% налога с оборота;
  • Еще одним элементом поддержки является предоставление льготных кредитов для малого и среднего бизнеса. Такие предприятия смогут получить кредит до 60 млн грн под 0% годовых на период военного положения и 5% годовых — после отмены военного положения.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров обязал в период военного положения субъекты хозяйствования для ведения бизнеса подавать декларации в Министерство экономики, указав в них сведения о юридическом лице или физлице-предпринимателе, их местонахождении и другие данные;
  • Правительство сейчас разрабатывает программу компенсации работодателям при сохранении и создании рабочих мест. Также работает государственная программа обновления Украины, благодаря которой будут созданы дополнительные рабочие места.

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По материалам: Економічна Правда
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