Разрешительные документы для бизнеса перевели в декларативную электронную форму — Finance.ua

Разрешительные документы для бизнеса перевели в декларативную электронную форму

Сегодня 12:32 — Казна и Политика

Для бизнеса 95% разрешительных документов переведены в декларативную электронную форму.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма в обращении

«95% всех разрешительных документов переводятся в декларативную электронную форму. Если раньше нужно было пройти определенную процедуру для получения того или иного разрешения, то сегодня будет достаточно подать электронную заявку», — сказал Шурма.

Он также отметил, что в настоящее время Украина фактически создала режим «открытой таможни» с Европейским Союзом с целью беспрепятственной поставки продуктов в украинские магазины.

Кроме того, Шурма напомнил, что для возобновления работы экономики разработана комплексная программа поддержки бизнеса:

она включает в себя элементы налоговой реформы, в частности упрощенную систему налогообложения. Так, предприятия с оборотом до 10 млрд грн будут платить только 2% налога с оборота;

Еще одним элементом поддержки является предоставление льготных кредитов для малого и среднего бизнеса. Такие предприятия смогут получить кредит до 60 млн грн под 0% годовых на период военного положения и 5% годовых — после отмены военного положения.



Справка Finance.ua:

Кабинет Министров обязал в период военного положения субъекты хозяйствования для ведения бизнеса подавать декларации в Министерство экономики, указав в них сведения о юридическом лице или физлице-предпринимателе, их местонахождении и другие данные;

Правительство сейчас разрабатывает программу компенсации работодателям при сохранении и создании рабочих мест. Также работает государственная программа обновления Украины, благодаря которой будут созданы дополнительные рабочие места.



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