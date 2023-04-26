Разрешит национализацию банков подсанкционных лиц: законопроект о новых правилах для НБУ прошел еще один этап принятия — Finance.ua
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Разрешит национализацию банков подсанкционных лиц: законопроект о новых правилах для НБУ прошел еще один этап принятия

Фондовый рынок
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Разрешит национализацию банков подсанкционных лиц: законопроект о новых правилах для НБУ прошел еще один этап принятия
Разрешит национализацию банков подсанкционных лиц: законопроект о новых правилах для НБУ прошел еще один этап принятия
В Украине готовятся поменять процедуру вывода банков с рынка. НБУ предоставит право закрывать подсанкционные банки или банки, связанные с подсанкционными лицами, даже если эти финучреждения не находятся на грани банкротства. Такое правило будет введено во время военного положения.
Соответствующий проект закона № 9107-1 был одобрен профильным комитетом Верховной Рады к принятию во втором чтении. Как сообщил заместитель председателя комитета ВР по вопросам налоговой политики Ярослав Железняк, содержание законопроекта ко второму чтению почти не изменилось, приняты только технические поправки.
То есть, если законопроект вступит в силу, НБУ сможет принять решение о:
  • запрете подсанкционному лицу приобретать или увеличивать значительное участие в банке;
  • отзыве банковской лицензии и ликвидации банка (не определенного системно важным) или национализации системно важного банка, если финучреждение принадлежит или связано с подсанкционными лицами.
Таким образом, появится возможность национализации системно важного банка при отсутствии признаков неплатежеспособности. Также закрепляется норма, что все компенсации, связанные с ликвидацией или национализацией, будут выплачиваться исключительно за счет средств государства-агрессора.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Обозреватель
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