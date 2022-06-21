Разрешение менять поставщика газа для предприятий без погашения задолженности может спровоцировать новые долги на рынке, – Ассоциация — Finance.ua

Разрешение менять поставщика газа для предприятий без погашения задолженности может спровоцировать новые долги на рынке, – Ассоциация

Сегодня 08:18 — Энергетика

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует 21 июня 2022 года рассмотреть Постановление, упрощающее изменение поставщика природного газа для предприятий во время военного положения. В частности, предлагается разрешить предприятиям заключать соглашения с новым поставщиком без справки об отсутствии задолженности перед предыдущим поставщиком.

В Ассоциации поставщиков энергоресурсов подчеркнули , что это лишь обострит и без того катастрофическую ситуацию с расчетами за потребленный газ небытовых потребителей.

«Боевые действия на территории Украины спровоцировали разрушение инфраструктуры, изменение режима или прекращение работы бизнеса, релокацию предприятий. Все это негативно повлияло на расчеты предприятий за потребленный газ, привело к росту задолженности бизнеса и усугубило проблемы с погашением предыдущей задолженности», — говорится в обращении организации к НКРЭКУ.

В Ассоциации также отметили, что текущие платежи для действующих поставщиков критически важны для обеспечения стабильности поставок природного газа. Ведь задолженность бизнеса за газ может спровоцировать остановку всей цепи снабжения природным газом.

Читайте также Нафтогаз будет поставлять газ по фиксированной цене

«Решение, которое может принять НКРЭКУ, только усугубит существующую проблему. Такое „улучшение“ в период военного положения не только окажет негативное влияние на расчеты за газ, но и подтолкнет бизнес к отказу от уплаты предыдущей задолженности», — говорится в обращении.

Кроме того, что это постановление несет значительные риски для поставщиков, оно также противоречит действующим правилам рынка природного газа, в частности, Правилам поставки природного газа и Кодекса газотранспортной системы.

Ассоциация также озабочена тем, что в данном случае Регулятор нарушил процедуру обнародования проекта. Речь идет об отсутствии открытого обсуждения предложенного регуляторного акта и достаточного времени для подготовки замечаний и предложений к нему.

По мнению руководства организации, это может повлечь за собой не только нарушение баланса интересов субъектов хозяйствования на рынке, но и стать основанием для признания этого решения противоправным.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.