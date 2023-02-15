Разработчики создали мельчайшую VR-гарнитуру в мире — Finance.ua

Разработчики создали мельчайшую VR-гарнитуру в мире Сегодня 03:40 — Технологии&Авто

Разработчики создали мельчайшую VR-гарнитуру в мире

Компания Bigscreen представила самую маленькую в мире гарнитуру виртуальной реальности Beyond. Устройство оснащено двумя OLED-дисплеями с разрешением 5K (5 120×2 560) и частотой 90 Гц. Интересно, что гаджет не автономный и работает только в связке с компьютером или ноутбуком.

Ради размера Bigscreen пожертвовали не только автономностью устройства. Так, вместо того, чтобы физически регулировать кнопки и другие элементы управления VR-гарнитуры для идеальной посадки, разработчики советуют использовать программу для сканирования лица. К слову, она доступна только для владельцев смартфонов на iOS. Наушники для гарнитуры доступны только с дополнительным креплением Audio Strap.

В настоящее время Beyond доступен для предварительного заказа за $999. В США гарнитура поступит в продажу летом, Канада и Европа получат свои устройства осенью. А вот Австралии, Новой Зеландии и Японии придется подождать до конца года.

noworries По материалам:

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